Sex místo kázání, pivo místo politiky: proč jezdí Poláci pracovat do Česka

Nehledě na to, že seznam nejšťastnějších zemí na světě, který publikovala společnost Sustainable Development Solutions Network při Organizaci spojených národů, již druhý rok vede Finsko, i Česko se má čím pochlubit. Ze 156 zemí, které se podle úrovně štěstí hodnotí (bere se ohled na průměrnou délku života, sociální podporu a úroveň korupce), se nachází na 20 místě. Polsko se nachází na 40. pozici.

Vysoké hodnocení ekonomické situace Česka není náhodné. Podle informací Eurostatu je úroveň nezaměstnanosti v Česku nejnižší ze všech zemí Evropské unie – 1,9 %. V Polsku úroveň nezaměstnanosti dosahuje 3,8 % (dále následuje Rumunsko – 3,9 %).

V českých továrnách Poláky očekávají

V Česku pracuje více než 44 tisíc Poláků. Nejradši mají Poláky ve výrobních podnicích, včetně automobilového průmyslu. Podle informací portálu innpoland.pl se Česku s populací více než 10 milionů lidí nedostává 100 tisíc pracovníků.

Nehledě na to, že české mzdy jsou o trochu vyšší než polské (v Polsku si může takový pracovník vydělat 14,5 tisíc Kč, v Česku téměř 18 tisíc) vidí Poláci v pracovní migraci smysl a plusy. Přitahuje je nejen velký výběr pracovních míst, ale i, jak vysvětluje Andrzej Kubisiak z pracovní agentury Work Service, dodatečné bonusy od zaměstnavatelů.

Poláci, kteří se v Česku osvědčili u svých zaměstnanců, těm často nabízejí bezplatný služební byt, odvoz na pracovní místo na korporativním dopravním prostředku, kompenzaci výdajů na stravování. Poláci zase oceňují normální pracovní podmínky, směny po 8 hodinách. Tak to vidí Pavel, který pracuje v továrně v Plzni, kde se montují televizory. Ten má s čím srovnávat: v Německu, podle jeho slov, na takové pracovníky, jako je on, hleděli z výšky. Ve Velké Británii se mu zase nelíbilo počasí. V Česku není žádný z těchto problémů. Navíc se mu líbí „mentalita lidí a krása českých měst“, stojí v materiálu wiadomosci.onet.pl. Pracovní podmínky v Ostravě uspokojují i dalšího člověka, jenž poskytl rozhovor pro deník Nowiny. Ten dříve žil ve Wodzislawi: „Pracujeme ve velmi velké místnosti ve výrobě náhradních dílů pro automobily. Hned jsme dostali pracovní oděv, máme velkou jídelnu, kterou je možné používat během přestávky. Češi jsou velmi milí lidé, atmosféra je tu skvělá, již jsem se hodně z češtiny naučil.“ Jak říká Justyna Ziemaková, manažerka v globální personalistické společnosti, která žije v Praze: „V Česku bojují za pracovníky. V Polsku, kde jsem pracovala osm let, jsem to ve velkém neviděla.“

V Česku kvůli ideálům neumírají

Podle názoru Poláků, kteří se stěhují do Česka, je v Česku dobré zdravotnictví.

Podle názoru Poláků, kteří se stěhují do Česka, je v Česku dobré zdravotnictví. V lékárnách jsou dostupné mnohé preparáty, například léčebná marihuana, která mimo jiné léči symptomy neurologických nemocí. Ve zdravotnickém systému si mohou vybírat ze sedmi společností (pojišťoven) a svobodně je měnit. Objem krytí nákladů je u všech společností stejný, proto lákají klienty svými bonusovými programy – platí léčbu v sanatoriích, profylaktické postupy, nepovinné očkování a další.

Češi se pro Poláky zdají být otevřenějšími, mají rádi ticho a klid, znají svojí cenu a mnoho času tráví s rodinou. „Nikdo tady nechce umírat kvůli ideálům nebo pro peníze, ani kvůli politikům či kvůli svému nadřízenému. Život je tady klidný, běží rovným tempem, bez explozí emocí. Každodenní povinnosti střídá každodenní pivo a víkendy. Velký klid… někdo vám řekne, že je to nuda. Jsou Češi stoici? Nevím, ale s jistotou mohu říci, že v Praze je méně negativní energie ve srovnání například s Varšavou,“ říká polský bloger Maciej Płonczyński, který v Praze žije od roku 2009.

V Česku si Poláci všímají větší tolerantnosti k LGBT, téměř chybějící religióznosti, také si všímají sexuální svobody. „Jednou jsem vyšla na centrální trh v Ostravě, tam jsem z otevřeného okna slyšela sténání. Nemohla jsem projít okolo a nebýt zvědavá. Pro ně ale je to normální. Od kamaráda jsem také slyšela příběh o tom, jak jeho kamarády pozvali na narozeniny. Na místě se vysvětlilo, že se jedná o párty, kde se budou lidé svlékat!“ prohlásila Marta Czaplová, která žije již dva roky v Ostravě.

Česká móda či neopětovaná láska?

Stěhování do „ideálního“ Česka ovšem má také rizika, stejně jako v případě jiných zemí. Poláci se mohou setkat s nečestnými zaměstnavateli či firmami, které zprostředkovávají práci, jež nedodržují smlouvu, pracovní podmínky v podniku nejsou dobré či pracovníkovi neplatí podle dohody. Částečně není s polskými migranty spokojeno místní obyvatelstvo. „Nemají příliš rádi lidi pocházející z jiných zemí, hlavně starší generace. To je dobře vidět při pokusu o pronájem bydlení. Mnoho Čechů říká přímo: žádné cizince,“ říká Justyna Ziemaková.

Nedodává optimizmus ani pohled, podle něhož mají Poláci rádi Čechy „bez vzájemnosti“. Podle informací portálu holistic.news, jestliže v Polsku existuje takzvaná móda na Česko (v roce 2018 Centre for Public Opinion Research zjistilo, že Poláci vykazují větší respekt a lásku k Čechům než k Italům či Američanům), tak Češi si zachovávají spíše neutrální vztah k polským sousedům. Jako potvrzení portál předkládá čtenářům různé názory. „Vzpomínám si, jak jsem jako díte koukal na Bolka a Lolka. Vzpomínám si, že v 90. letech jezdili do Polska z Česka na nákupy, nakupovali hlavně oblečení. Nehledě na to, že jsem žil nedaleko od hranice, nikdy jsem v Polsku nebyl. Ale moje teta tam jezdila. Já jsem nechápal, proč bychom měli jezdit na nákupy do Polska, když je možné výhodně nakoupit za rohem u Vietnamců,” vzpomíná Miroslav Pech.

Podobné kritické vzpomínky pravděpodobně nebudou mít žádný vliv na polskou migraci do Česka. Navíc zájem o sousední zemi projevují dokonce i ti, kteří se tam nechystají přijet na trvalý pobyt. Obchody otevřené i o nedělích jsou ještě jeden faktor, který nutí Poláky hledět směrem na Česko. A českým dopravcům, kteří se dokázali včas zorientovat, rostou příjmy díky těm, kdo si přejí jet na nákupy o víkendu z Katowic do Ostravy. Cesta trvá jen hodinu.

