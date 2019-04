Čeští liberálové se stydí za Jágra kvůli jeho cestě do Číny, ale měli by se stydět sami. Názor

Novinář Tomáš Etzler na svém Facebooku na Jágra zaútočil. Kritika spočívá v dvou bodech: zaprvé, hokejista jel do Číny, zadruhé se připojil k delegaci prezidenta Zemana. Etzler se přiznal, že byl fanouškem známého sportovce, ale teď je zklamán.

„Obdivoval jsem jeho humor a nadhled. Jsem proto v šoku a naprosto zklamán, že se po skvělých týmech, ve kterých hrál, spojil s týmem gaunerů, kteří porušují české zákony a českou ústavu, kteří slouží Rusku a Číně. Jsem v šoku, že ho ti gauneři přesvědčili, aby spolupracoval s jedním z nejbrutálnějších a nejvražednějších režimů na světě. Peníze to nevysvětlí. Tohle je absolutní selhání a nedostatek lidské slušnosti, osobní integrity a charakteru. Nejhorší prostituce. Od údajně věřícího člověka. Naprostá stoka,“ napsal novinář ve svém příspěvku.

Co Jágr dělal v Pekingu?

Podle médií v průběhu své návštěvy Jágr zavítal s první dámou Ivanou Zemanovou na slavnostní otevření nového Česko-čínského centra pro vzdělávání a rozvoj ledního hokeje, a pak byl u podpisu smlouvy o spolupráci na olympiádu v roce 2022 v Pekingu. Jsou také informace, že by se mohl stát tváří hokejového turnaje na budoucí olympiádě.

​Je nutno poznamenat, že hokejista nebyl jediným sportovcem v české delegaci. Do Pekingu přijeli i šéf Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Tomáš Král a bývalý fotbalista Pavel Nedvěd. Těch si ovšem Etzler nevšiml.

Podle mínění novináře Jágr udělal nesprávnou věc, když souhlasil s cestou do Číny, protože se prý nesluší spolupracovat s tvrdými „režimy“. Vyplývá z toho to, že pro autora příspěvku sport a politika jsou věcmi nedělitelnými. Podle Etzlera Jágr a Zeman mají sedět doma ve jménu vysokých cílů a snažit se tvářit, že Čína prostě neexistuje.

Co na to můžeme říct? Tento postoj vypadá poněkud podivně. Čína je největší ekonomika ve světě, která stále rozvíjí poměrně ve vysokém tempu. Pokud se podíváme na údaje Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, uvidíme, že Čína podle úrovně HDP už dávno překročila dokonce i USA. Ale možná, že pan Etzler na to nějak náhodou zapomněl. Ignorovat takového významného a silného hráče, který má obrovský investiční potenciál, bylo by přinejmenším krátkozraké.

Dokonce i USA už pochopily, že nejefektivnějším způsobem řešení protikladů v mezinárodních vztazích je dnes dialog všech zainteresovaných stran, a ne pozice pštrose s hlavou v písku.

Není zapotřebí dlouho hledat příklad. Po dlouhou dobu konflikt na Korejském poloostrově doutnal. Ale v průběhu posledního roku došlo ke skutečnému průlomu: USA a KLDR se snaží během společných schůzek vyřešit všechny sporné otázky za jednacím stolem. Sice pomalu, ale proces se pohnul z mrtvého bodu. Čeští liberálové by ale možná Trumpovi sdělili, že nejlepším způsobem, jak zabránit jaderné válce, je sedět, nic nedělat a čekat, když Korea samostatně zničí svůj jaderný potenciál. Hmm, opravdu efektivní.

Takže v tomto smyslu je účast Jágra v události věnované popularizaci hokeje logická a odůvodněná: je možné spokojně bez hysterie spolupracovat s Čínou i v takové sféře, jakou je sport.

„Kdo kdy hrál hokej, nebo se na něj díval, musí se mnou souhlasit a musí říct, že to je jeden z nejkrásnějších sportů, a já si opravdu myslím, že si zaslouží větší popularitu po celém světě. A já budu dělat maximum pro to, aby se tak stalo,“ cituje hokejistu iDnes.

Já se za Zemana nestydím!

Novinář také není spokojen s tím, že Jágr souhlasil být součástí delegace spolu s „gaunery“ a nechal se vyfotit s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. Ale proč každý člověk, který je nějakým způsobem spojen s prezidentem, se má ospravedlňovat?

Miloš Zeman byl zvolen českým národem (podle údajů získal 2 853 390 hlasů). Znamená to, že jakákoliv neúcta, která byla vyjádřena vůči prezidentovi, může být projektována přímo na lidi, kteří toho prezidenta zvolili a kteří mu důvěřují.

Etzler nezmýlil: Jágr je opravdu důstojným člověkem, který na rozdíl od novináře chápe, že se k lidem má chovat s patřičnou úctou a chápáním. „Byl jsem vychován, že má člověk uznávat autority a vážit si lidí. Jsem jedině rád, že budu pozván,“ právě tak okomentoval hokejista svou účast v české delegaci u čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

