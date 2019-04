Kdo se snaží stát v cestě Nesmrtelnému pluku v Praze

Pochod Nesmrtelného pluku v Česku se stává tradicí, protesty proti němu se ale zatím tradicí nestaly. Nehledě na to v minulém roce nějací aktivisté v Karlových Varech ukazovali své znepokojení tím, že lidé vyšli do ulic s portréty svých zemřelých příbuzných, jež se účastnili bojů ve druhé světové válce.

Letos bude akce organizována Občanským sdruženým pro Evropskou multikulturní společnost (OSEMS) a Všekozáckým Svazem Českých zemí a Slovenska. Účastníci se sejdou 8. května na Staroměstském náměstí v rohu u ulice Celetná. Sputnik hovořil s jednou z účastnic akce, předsedkyní vlasteneckého politického hnutí Aliance národních sil Vladimírou Vítovou.

Proč se každoročně účastníte této akce, paní Vítová?

Vítová: Protože v naší zemi probíhají intenzivní snahy o zničení paměti národa. Musíme lidem připomenout, jak to ve skutečnosti bylo. Školy, politici i mainstreamová média začínají čím dál zřetelněji podsouvat lidem tezi - a to do slova a do písmene - že 2. světovou válku de facto rozpoutal tehdejší Sovětský svaz, a že Rudá armáda naši zemi ve 2. světové válce neosvobodila, ale naopak - že se jednalo o počátek naší okupace. V současné době není v oblibě historická pravda - to jest, že tehdy šlo o bitvu fašistického Německa proti zemím Evropy s cílem je ovládnout a nastolit „svůj“ pořádek. Došlo k okupaci naší vlasti. Německý fašismus chtěl zotročit a vyhladit náš národ a Slovany vůbec. V těžkých bojích a za cenu obrovských lidských a materiálních ztrát nás zachránili vojáci Rudé armády a uhájili i nezávislost jiných národů a států.

Jaký je program akce v letošním roce?

Nejprve budou účastníkům rozdány georgijevské stužky - za zvuků reprodukované hudby vojenských let. Od 12:00 do 12:30 zazní proslovy veteránů a organizátoři dají prostor účastníkům, kteří nesou fotografie svých předků, aby pohovořili o jejich hrdinství. Ve 12:30 vyjde Nesmrtelný pluk pochodem ze Staroměstského náměstí, Celetnou ulicí na Ovocný trh. V čele pochodu bude nesena kopie Vlajky vítězství, která byla schválena vrchním velením Rudé armády na konci 2. světové války. Vlajek bylo tehdy vyrobeno devět a byly rozdány plukům, které šly na Berlín. Vlajka vítězství visela nad Reichstagem jako symbol osvobození celé Evropy od nacistů. V Rusku má tato vlajka úroveň státního symbolu a v Moskvě je vždy nesena v čele Nesmrtelného pluku. Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska přivezl letos vlajku z Jamalského kraje, kde vznikl projekt tvorby kopií těchto Vlajek vítězství pro krajany. Tyto kopie již byly předány do několika zemí. Na Ovocném trhu, za Stavovským divadlem, bude postavena scéna pro dvojjazyčný koncert dětských sborů z České republiky a z Ruska. Každý rok vystupuje soubor z jiného kraje. Letos vystoupí děti z Moravskoslezského kraje a dětský pěvecký soubor Sluneční vítr z Uljanovské oblasti. Na závěr koncertu zazní v češtině a v ruštině známá píseň „Ať je vždy mír!“

S kolika lidmi obvykle počítá v Praze Nesmrtelný pluk? Ve kterých městech České republiky bude kromě Prahy také organizován?

Nesmrtelný pluk se letos bude kromě Prahy konat také v Brně, v Karlových Varech, v Teplicích a v Ostravě, kde akci vloni spolupořádal také Český svaz bojovníků za svobodu. A právě proti této organizaci je v posledním roce veden ze strany některých politiků, senátorů a médií silný politický tlak, protože jeho nejdůležitějším posláním je udržovat živou paměť národa. V řadách tohoto spolku jsou totiž stále ještě i někteří účastníci přímých bojů 2. světové války anebo jejich děti a vnuci. V Praze se vloni Nesmrtelného pluku zúčastnilo dva a půl tisíce lidí. Avšak této „hrstky“ účastníků na Staroměstském náměstí a na zaplněném Ovocném trhu si mainstreamová média ani nepovšimla.

Nepřekážejí úřady organizátorům a účastníkům akce?

O žádných problémech s úřady nevím. Snad jen to, že některé neziskovky si s velkým časovým předstihem rezervují v Praze vhodná místa, aby tak rušením znemožnily slavnostní průběh Nesmrtelného pluku, jako se o to snažily například vloni.

Česká média vždy zdůrazňují politickou povahu Nesmrtelného pluku. Jak hodnotíte tuto akci vy?

Jak jsem řekla v úvodu, dnes dochází ve školách, na politické scéně a v médiích k aktivnímu přepisování historické paměti a ke snaze přehodit odpovědnost z agresora na jeho oběť. V současnosti jsou však v Rusku i na Západě otevírány staré archívy a každý si může již i sám dohledat informace o tom, že mnozí tehdejší západní politici chtěli úmyslně způsobit porážku Sovětského svazu Německem. Uvedu jeden konkrétní příklad za všechny. Polsko v roce 1934 podepsalo s Hitlerem pakt o neútočení a bývalý premiér Pilsudský tehdy chtěl spolu s Hitlerem táhnout na Rusko. Mnichovská dohoda, což byl také pakt o neutočení, byla podepsána v roce 1938, přičemž bylo takzvanými spojenci obětováno Československo s jeho vojenským průmyslem a výzbrojí. A právě Polsko ihned začalo porcovat naši tehdejší vlast. Je tedy zřejmé, že Západu vůbec nešlo o nějaké „usmíření”, ale o to, aby byl Hitler nasměrován na Sovětský svaz. Pakt Molotov - Ribbentrop byl poslední v řadě paktů s nacistickým Německem. Stalin se navíc před Mnichovskou dohodou snažil se Západem domluvit o společném útoku na Hitlera. Dále nabízel pomoc Československu, kdyby Polsko povolilo průchod Rudé armády přes své území. Avšak Polsko tehdy pohrozilo Rusku vyhlášením války, spolu s Rumunskem a dalšími. Teprve poté, co německá vojska vstoupila do Polska a polská vláda utekla do exilu (tudíž polský stát už de facto přestal existovat), vstoupila na území Polska Rudá armáda. Takže dnešní „povídání“ o tom, jakým agresorem byl tehdejší Sovětský svaz, je naprosto lživé. Nesmrtelný pluk samozřejmě má politickou a historickou povahu. Jeho hlavním posláním je udržovat historickou paměť národa – proto je jeho konání tak důležité“.