Odvolací soud Řepkovi zpřísnil trest! Čekají ho dva roky natvrdo

Tomáš Řepka má pykat za zpronevěru, prodej auta, kterému nepatřilo, a za pornoútoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou.

Sám Řepka k soudu nedorazil, státní zástupce Jankrle ho omluvil, že bývalý fotbalista není v dobrém psychickém stavu. Původně Řepka dostal 15 měsíců.

Proti tomuto rozsudku se ale odvolal a Městský soud nakonec trest zpřísnil. Řepka si odpyká dva roky za souhrnný trest, který se týká zpronevěry a pornoinzerátů, které podal jménem své bývalé manželky Vlaďky Erbové

V Praze na Karlově náměstí dnes jednání začalo v 9:15. „Pan Řepka na tom není natolik psychicky dobře, aby to tady ustál,“ uvedl Blesku advokát Jankrle, navíc dodal, že Řepka už má většinu z 300 hodin obecně prospěšných pracích odpracováno.

V 10:10 soudce JUDr. Petr Beneš vynesl rozsudek.

„Pan Tomáš Řepka se odsuzuje k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dva roky. Pro výkon tohoto trestu se zařazuje do věznice s ostrahou. Odvolání obžalovaného se zamítá."

Advokát Řepky rozsudek okamžitě okomentoval, ještě jednou se vyjádřil i ke stavu bývalého fotbalisty.

„Popravdě jsem zaskočený rozsudkem. V tuhle chvíli nedokáži říct, zda se odvoláme, ale ta možnost k Nejvyššímu soudu je. K nástupu trestu by mělo dojít v relativně krátké době, ale záleží to na soudu pro Prahu 6, kdy vydá nařízení k nástupu trestu. Myslím, že to pro něj bude velký šok a musím mu to telefonicky oznámit. Určitě tohle nečekal a ani já ne, bohužel jsme neuspěl, ale to se stává. Nemyslím si, že by se pan Řepka chtěl vyhnout nástupu do věznice. Do které, o tom rozhodně vězeňská služba,“ uvedl Jankrle.

Bývalý fotbalový obránce fotbalové Sparty v letech 2015 a 2016 byl dvakrát podmíněně odsouzen za řízení v opilosti. V květnu 2018 mu soud potvrdil 180 hodin obecně prospěšných prací za zanedbání povinné výživy. Naposledy se Řepka proslavil erotickými inzeráty na adresu bývalé manželky, původně dostal souhrnný nepodmíněný trest půl roku vězení, který mu byl odvolacím senátem Krajského soudu v Brně zmírněn na obecně prospěšné práce.