Jak donutit Čechy k přijímání migrantů? Obvinit je ze zaostalosti. Názor

Rasismus v Česku rok od roku sílí. Anebo Češi ve svém rasismu přitvrzují. Připadá vám, že podobný popis na českou společnost nesedí? Jak se to vezme. Statistiky českého ministerstva vnitra se dají interpretovat tak, jak se to politicky hodí. Když je z Čecha potřeba udělat nesnášenlivou osobu, stačí správně použít policejní tabulky.

Policie loni zaznamenala 36 trestných činů motivovaných nenávistí proti Romům, o devět více než v roce 2017. Skutků s antisemitským podtextem zaznamenala 15, o 12 méně než předloni. Nenávistí proti muslimům bylo loni motivováno osm trestných činů, proti Arabům šlo o sedm skutků. U obou kategorií šlo o meziroční nárůst o pět skutků. Vyplývá to ze zprávy o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2018, kterou má na konci dubna projednat vláda.

Za loňský rok zaznamenala policie 179 trestných činů s extremistickým podtextem, o 26 více než předloni. Objasněna byla více než polovina. Kriminalisté za loňský rok evidují 136 stíhaných lidí. Ze všech trestných činů s extremistickým podtextem tvořily skutky motivované nenávistí proti Romům pětinu. Trestné činy s antisemitským podtextem představovaly 8,4 procenta.

Ve výsledku bylo za trestné činy s rasovým podtextem loni odsouzeno 54 lidí, o sedm více než předloni. Celkem české soudy loni odsoudily 54 488 lidí. Tyto informace přinesla česká média, která měla možnost nahlédnout do zprávy ministerstva vnitra.

A teď ty titulky. Mainstreamová média se snaží vyvolat dojem, že v Česku dochází k nárůstu rasismu. Hodí se to zejména v souvislosti s odsouzeníhodném napadení poslance Dominika Feriho.

Troufneme si tvrdit, že situace s nenávistí nebo útoky na menšiny je v Česku zdravější než jinde v zahraničí. Je to s jistotou jediná oblast, kterou nám Německo může závidět. A vůbec většina západních zemí.

Češi možná u piva prohodí něco o Romech nebo Arabech, ale vzpomeňme si na devadesátá léta. Za vlády patrona lidských práv a humanitárního bombardování Václava Havla docházelo pravidelně k rasově motivovaným útokům a vraždám.

Pavel Opl, bývalý policejní rada Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR a bezpečnostní expert, si myslí, že zveřejněná statistika, která má navodit dojem růstu nenávisti v Česku, má mizernou vypovídací hodnotu.

„Statistiku a zejména rozdíly v absolutních číslech několika případů bych nikterak nepřeceňoval. Neužiteční lidé na Policejním prezídiu ČR za velké peníze za svoji existenci chrlí řadu zbytečných papírů, analýz a podobných výstupů. Občas si stoupnou před kamery a vyhrožují národu. Slogan ‚Pomáhat a chránit‘ je naprosto dehonestován. Za každého z těchto nepotřebných lidí by mohli být dva policejní ‚srdcaři‘ v přímém výkonu služby, kde by byli stonásobně užitečnější,“ řekl Sputniku renomovaný expert.

Za snahou udělat z Čechů rasisty jsou podle Opla vidět konkrétní skupiny, které mají zřetelné motivace.

„Je zjevné, že jde o skutečně soustavné, dlouhodobé podsouvání údajné ‚skutečnosti‘, že náš národ a naši spoluobčané jsou rasisté a že se tato tendence neustále zhoršuje. Ve skutečnosti jde o ubohost našeho politicky řízeného státního aparátu a na něm finančně závislých médií, politických neziskovek a mnoha obdobných ‚dobráků‘, kteří tak mají zakrýt zlé úmysly politiků. Jde o zlé úmysly ve vztahu k masové migraci a všech negativních důsledcích, které sebou tato migrace na území Evropy přináší. Obrovská rizika bezpečnostní, zdravotní, ekonomická a sociální. Miliony migrantů mohou lehce ve svém důsledku eskalovat situaci do masových násilností i občanských válek. Řada zemí k nim nemá daleko. No a naši vládní politici činí jasné kroky proti vlastní zemi a vlastním lidem. A podle hesla, že ‚nejlepší obranou je útok‘, tak agresivně potlačují, šikanují a stíhají vlastní obyvatele, aby je umlčeli. Doufám, že se lidé konečně proberou a budou volit výhradně pronárodně orientované subjekty ve všech volbách. Dobré řešení není schopna přinést ani jediná strana, ani jediný politik, který se kdy po roce 1989 podílel na vládě. Až to lidé pochopí a těmto partajím a lidem vystaví jasnou stopku, bude zase v naší zemi lépe,“ říká expert.

Pana Opla jsme se zeptali, jak se to má s internetovou nenávistí. Každý, kdo nahlédl do diskuzí pod články na mainstreamových webech, tu a tam narazil na projevy rasismu. O čem to vypovídá?

„Myslím, že spousta lidí ‚vypálí‘ na internetu věci bez rozmyslu a v reálném životě by je vůbec neřekla. V naprosté většině případů jde o úlet, o ‚upuštění ventilu‘ z naštvanosti nad aktuální situací v naší zemi, v Evropě i ve světě. Pokud by se lidé cítili dobře, určitě by těchto projevů bylo mnohem méně. V rámci mé policejní praxe jsem se zabýval skutečným zločinem, nejsem přítelem toho, aby lidé za verbální či písemné projevy byli stíháni. Mluvím o našich lidech v naší zemi. Vždyť i v tom je zřejmá nerovnost. Doslova hloupá vyjádření jsou stíhána jako rasistické trestné činy, ale zadokumentované kriminálně-závadové jednání muslimských duchovních, i na našem území, je ignorováno. A jejich jednání považuji za skutečnou hrozbu, hodnou razantního přístupu bezpečnostních složek naší země. Protože na rozdíl od hloupých řečí některých našich obyvatel, všichni moc dobře známe odpalování náloží, uřezávání hlav a další bestiality prováděné muslimskými fanatiky právě na základě verbálních vyjádření jejich duchovních vůdců. To ‚náš‘ člověk prostě nedělá a je to samozřejmě správné,“ říká bezpečnostní expert.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce