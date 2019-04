„Divná demokracie v podání pana Drahoše.“ Profesor podpořil protibabišovské protesty a na internetu sklidil kritiku

Včera se podle propočtů organizátorů akce na Staroměstském náměstí sešlo asi 15 000 lidí a stovky v dalších českých městech. Hlavním tématem protestů byla nespokojenost s dosazením Marie Benešové do čela českého ministerstva spravedlnosti. Protestující zaútočili i na předsedu vlády Andreje Babiše.

Drahoš na svém účtu na Facebooku zveřejnil fotky, na kterých je vidět, že se zúčastnil včerejších protestů v centru Prahy. Podle něj by jmenování Benešové mohlo vést k ohrožení nezávislosti soudců a státních zástupců.

Názory uživatelů internetu, kteří pečlivě sledují stránku bývalého kandidáta na prezidenta ČR, se rozdělily.

Příznivci profesora podpořili, někdo dokonce litoval, že Drahoš prohrál volby.

Martina Zahradníčková: Pane Drahoši, tolik mě mrzelo, že jste na Hradě neusedl Vy. Vše by bylo úplně jiné a těchto demonstrací by nebylo třeba. Ale stále věřím...

Jarda Dlabka: Čert vem počasí, s nepřízní pravdy je potřeba bojovat stůj co stůj. Lepší být mokrej a svobodnej, než kobliha na suchu.

Jaroslav Necuda: Pane Drahoši, škoda že nejste na hradě vy, mohli jsme být už o jaký kus k západu blíže. Ty dva nejvyšší vládní činitelé si dělají co chtějí,je to opravdu hrozné, jen aby se na Babiše nedostala a nemusel jít bručet.

Ale další sledující zdůraznili, že obviňovat Benešovou a protestovat proti ní, když ještě není ve funkci, je docela předčasné.

Da Erry: Pane Drahoši, vy říkáte, že jmenování Benešové by mohlo vést k ohrožení nezávislosti soudů, ono slovíčko "mohlo" tak ve vašem účelovém podání taky by mohlo znamenat, že by mohlo dojit k setkání s mimozemšťany, že by jste se mohl stát prezidentem, že by jste mohl být dlužný svým chlebodárcům, kteří vás tlačí se svými zájmy apod. Ono by mohlo opravdu být asi všechno, ale ono to tak občas není. Takže jsem rád, že ono mohl jste se stát prezidentem, nevyšlo.

David Nyč: A co ta Benešová udělala. Nebo už jí soudíme předem za to, co ještě neudělala. Divná demokracie v podání pana Drahoše. Diky, že není prezident. To by začal určovat, co je a co není pravda. Je mi ho líto. Ševče drž se svého kopyta.

Antonín Jakubík: Zase někdo pouze na základě spekulací organizuje a financuje podobné pochybné demonstrace, aniž vyčká na kroky paní Benešové ve funkci ministryně. To paní Udženija z ODS je rozumnější když prohlásila, že nové ministryni paní Benešové je třeba dát 100 dnů hájení.

Dříve premiér Babiš okomentoval protesty na Staroměstském náměstí v ČT a řekl, že lidé mají právo vyjádřit jiný názor, považuje to za důkaz, že v Česku funguje demokracie a svoboda. Zdůraznil ale, že účastníci protestu v Praze měli stejné transparenty i stejné deštníky. Znovu odmítl názor demonstrujících, že výběrem Benešové chce ovlivnit další vývoj kauzy Čapí hnízdo, v níž policie navrhla obžalobu předsedy vlády. „Čapí hnízdo nikoho nezajímá,“ prohlásil Babiš.

