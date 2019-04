„Když nemáš smysluplný program, dejte tam Čínu a Rusko.“ Výherní strategie českých pidistran?

Volby do Evropského parlamentu se blíží. České politické strany bojují o voliče. Především ty menší, neboť předvolební průzkumy o jejich existenci v Poslanecké sněmovně hovoří odmítavě. Kdyby se teď konaly sněmovní volby, z poslaneckých lavic by se pakovali členové TOP 09, STAN a křesťanští demokraté.

Tyto strany by chtěly alespoň mít někoho ve Štrasburku. Výslužka je tam bohatší a práce méně. Evropský parlament schvaluje pouze různá doporučení, stanoviska a pořádá výstavy. Jenže ouha. Průzkumy hlásí, že ani v Evropě jim pšenka nepokvete. Koalice topkařů se starosty může spoléhat na 5 procent hlasů. Stejnou podporu má mít jejich ideologický protivník – SPD.

To může znamenat, že v unijním parlamentu bude sedět jen funkce kumulující předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Je už asi vyloučeno, že Schwarzenbergovy děti obhájí čtyři společné mandáty, které uhrály před pěti lety.

Liberální pidistrany proto zkouší osvědčený recept po vzoru kuchaře Jirky Babici: když nemáš smysluplný program, dejte tam Čínu a Rusko. Když nemáte Čínu a Rusko, sledujte, jak vám padají preference.

„Bezpečnost patří mezi naše priority. Zajistíme ji posílením vnějších hranic EU a celoevropskou spoluprací v boji proti terorismu, nikoliv demontáží EU, zrušením Schengenu nebo dokonce czexitem. Proti takovým silám, které by naopak vedly k oslabení naší bezpečnosti i posílení vlivu Ruska v Evropě, budeme tvrdě bojovat,“ řekl na prezentaci volební koalice Spojenci pro Evropu lídr kandidátky, předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil.

Rusko a Čína jsou prý největšími nepřáteli evropské bezpečnosti. Proto otázka bezpečnosti je v programu liberálních Spojenců pro Evropu na prvním místě. Ptáte se, kde je třeba palčivá otázka reformy Evropské unie, na které si vylámali zuby přední politici? Měla by být co nejvýše? Omyl. Na dvanácté straně ze šestnáctistránkového programu.

Nemáme nic proti. Ať se liberální koalice snaží shánět hlasy, jak umí. Není jen jasné, proč předvolebnímu programu dominuje právě otázka Ruska a Číny. Když by si voliči přečetli volební program Spojenců pro Evropu, asi by nabyli dojmů, že jde o volby do amerického Kongresu. Ten může řešit sankce. Američtí kongresmani mohou korigovat zahraniční politiku země. Co dělá našich jednadvacet evropských poslanců?

Je to Babicův volební recept. Liberální strany se snaží nalákat voliče na zvučná témata. Na boji proti Rusku se vždycky podaří uždibnout pár hlasů. I když jde jen o bezzubé rezoluce. Je to ale to, co český volič chce od kandidátů do Evropského parlamentu slyšet?

Na základě sociologických průzkumů si troufneme napsat, že českého voliče ruská hrozba zajímá jen málo. „Co se týče odpovědi na otázku, jaká témata jsou pro voliče při rozhodování důležitější, zdá se, že převládají spíše domácí témata. Ty preferuje přibližně třetina dotázaných (35 %) nad tématy týkající se EU, které upřednostňuje pouze desetina respondentů (10 %). Pro přibližně polovinu respondentů (49 %) jsou ovšem důležitá, jak domácí témata, tak témata týkající se Evropské unie,“ stojí ve zprávě CVVM.

O ruské nebo čínské hrozbě ani zmínka. Čeští voliči chtějí asi především řešit tuzemské problémy. Nebo problém spojený s migrací, když už na to přijde.

„Nemyslím, že by zrovna téma vztahu směrem k Rusku a Číně nějak českého voliče zajímal. Spíš se jedná o kampaň namířenou proti prezidentovi Miloši Zemanovi, který jel opět do Číny, kde se snaží navázat obchodní styky. Volby do Evropského parlamentu totiž umožňují stranám se poměrně zviditelnit na celém území republiky. Postupně se tedy připravuje určité předpolí pro sněmovní volby v roce 2021 a také volby prezidenta. Liberální strany jsou v této logice protizápadní, byť o sobě tvrdí, že jejich program směřuje na západ. Jenže když USA, Velká Británie i řada zemí EU obchoduje s Ruskem i Čínou, tak proč to nemůžeme dělat my? Svět není bipolární, jak si myslí čelní představitelé liberálních stran, ale je multipolární,“ říká pro Sputnik Jan Klán, známý sociolog, analytik a bývalý poslanec za KSČM.

Podle jeho slov pravice vesměs hraje na nějaké negativum. Ať už na strach z Putina, že u nás může ovlivnit volby (panickou hrůzu z toho mají dokonce bývalí prezidentští kandidáti) nebo strach z Číny, která nás prý všechny pohltí levnými výrobky a ještě nás prý všechny bude sledovat. Navíc se liberální strany nechaly zatáhnout do uměle vytvořené obchodní války USA versus Čína kvůli Huawei a udělaly si z toho téma pro volby.

„Logicky uvažující člověk jasně pochopí, že nejde o žádnou špionáž, ale ryze obchodní válku. Některé české voliče mohou tato témata oslovit. Jedná se zejména o ty, kteří svět rozlišují na základě ideologie – v Číně vládnou komunisté a Putin je autoritář. Ale normálního občana tohle netrápí. Toho trápí naprosto jiné starosti. Zejména aby měl dobře placenou práci, měl kde bydlet a mohl zabezpečit svoji rodinu,“ říká analytik.

Podle Klána je volebních témat spousty, ale klíčových je pouze několik. „Namátkou uvedu: odliv kapitálu do daňových rájů z naší republiky je určitě velkým tématem. Evropská unie dlouhodobě připravovala, jak těmto únikům zamezit z celé EU, ale vše brzdí bruselská byrokracie ve spojení s korporacemi a bankami. Určitě dvojí kvalita potravin. Není přeci možné, abychom byli popelnicí celé Evropy. Všichni máme právo na stejně kvalitní zboží. Ustupujícím tématem je migrace jako taková, která momentálně zeslábla, ale nikdy nevíte, kdy opět začne. Rovněž větší postavení národních států v Evropské unii je téma, které u nás rezonuje,“ říká expert.

Podle jeho slov je v naší zemi totiž EU vnímána jako direktor, který něco nařídí, a my to musíme všechno splnit. „Lidé si od ní pamatují jen zákazy a nařízení – např. rum, pomazánkové máslo atd. V poslední době je velice důležitým tématem oblast internetu a zejména ožehavá směrnice ohledně duševního vlastnictví a autorských práv. Na úplný závěr je zde důležitá oblast spravedlivého odměňování za práci,“ myslí si Klán.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce