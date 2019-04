Šest a pět let místo osmnácti. Ve věci Nizozemců, kteří zmlátili číšníka, padl trest

Původně policie vinila občany Nizozemí z těžkého ublížení na zdraví, ale státní zástupkyně obžalovala útočníky z pokusu o vraždu. Podle znaleckých posudků napadení bylo tak brutální, že poškozenému mohlo jít i o život.

Napadený číšník se také připojil k trestnímu řízení proti oběma obžalovaným s nárokem na náhradu újmy, uvedl advokát poškozeného. Hodnotil totiž odškodnění za snížení společenského uplatnění ve výši 2 miliony korun a jako bolestné přes 611 tisíc.

Jeden z obžalovaných uvedl, že poté, co číšníka zmlátili, celá jejich skupina opustila ještě ten den Prahu a odletěla do Berlína. Do českého hlavního města se vrátili kvůli letenkám, které měli koupené z Prahy do Nizozemí.

K napadení číšníka v Praze došlo 21. dubna loni na Národní třídě. Cizinci napadli obsluhu poté, co jim číšník řekl, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Policie vypátrala útočníky několik dní po incidentu na pražském letišti.

Aktualizujeme