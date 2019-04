Ostravský hotel nechtěl ubytovat Rusy, kteří neodsoudí připojení Krymu k RF. Ústavní soud mu dal za pravdu

Jde o prohlášení, které odsuzuje připojení Krymu k Rusku v roce 2014 (pozn. došlo k němu na základě výsledků referenda).

Ústavní soud (ÚS) uznal tento dokument za nediskriminační a tím pádem zrušil pokutu pěti tisíc korun pro firmu Golden Gastro Service, jež provozuje hotel.

V dubnu 2014, tedy měsíc po referendu ohledně Krymu, Česká obchodní inspekce našla zmíněné prohlášení v hotelu a uložila hotelu pokutu 50 tisíc.

© Sputnik / Alexey Malgavko Francouzský politik oznámil, že ve Francii všichni považují Krym za ruský

Následně soudy pokutu zmírnily na pět tisíc, když Nejvyšší správní soud konstatoval, že vyjádření politického názoru je jedna věc, ovšem druhá je nutit hosty k tomu, aby se vymezili vůči zahraniční politice jejich státu.

Nicméně ani s takovou pokutou se provozovatelé Brioni nesmířili a obrátili se na Ústavní soud. Pak senát se soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem uznal jejích námitky za odůvodněné.

„O diskriminaci by se jednalo, pokud by důvod odepření ubytovací služby stěžovatele byl nenávistný, zjevně svévolný či zasahující do důstojnosti jeho spotřebitele a rozlišující z některého z podezřelých důvodů,“ pronesl Šimíček.

Dodal, že patrně šlo o bezprostřední a zřejmě i značně emocionální reakci na tuto událost, jíž chtěl stěžovatel vyjádřit svůj politický názor, takže podnikatel nemusí být politicky neutrální a při výkonu podnikatelské činnosti by nemělo být vyloučeno projevovat svoje politické názory.

Je také pozoruhodné, že podle ÚS může podnikatel sám omezit potencionální klientelu různými důvody od racionálních až po podivínské.

Navíc soudci upozornili, že hotel se choval předvídatelně, poněvadž omezení služeb avizoval na internetu.

Případ čeká další rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Krym se stal ruským regionem po referendu v březnu 2014, ve kterém se 96,77 % voličů Republiky Krym a 95,6 % občanů Sevastopolu vyjádřilo k připojení k Rusku. Krymské orgány referendum uspořádaly po státním převratu na Ukrajině v únoru 2014.