„Už je to nuda“. Zeman s Babišem prošvihli další listopadovou revoluci

Protesty byly iniciovány organizací s velmi slibným názvem: Milion chvilek pro demokracii. Kdysi tato organizace chtěla shromáždit milion podpisů pod jednu z petic, ale nepodařilo se jí to. Podle výsledků samotné organizace Milion chvilek, protestů se zúčastnilo okolo 15 tisíc lidí. Kromě nich o počtech protestujících nikdo nemluvil, což také vyvolává otázky ohledně jejich důvěryhodnosti. Je ale potřeba vycházet z toho, co je k dispozici.

„Nejsme slepí“, „Nebuďme lhostejní. Neseďme doma. Tentokrát jde opravdu o hodně“ – podobnými údernými frázemi s velkým množstvím „Caps Locku“ a vykřičníků se to v postech Milionu chvilek na Facebooku jen hemží.

Média a komentátoři na sítích tuhle událost prezentují jako něco epochálního, co by bylo srovnatelné s protestním hnutím během listopadové revoluce 1989. „Babiš má štěstí, dnes v Praze a v celé zemi od rána lije. Nejhnusnější den roku 2019. Přesto věřím, že dnešní mladí lidé nejsou z cukru. V listopadu 1989 byla navíc zima, na Letenské pláni dokonce sněžilo, a přesto tam přišlo 750 tisíc lidí! Nebuďte z cukru! Naopak, to, že i v takovém počasí dorazí spousta lidí, bude jasný vzkaz,” řekl Čechům Pavel Procházka . „Nejsem mladá, ale chodila jsem před třiceti lety a je potřeba jít i dnes, bez ohledu na počasí,” dodala Ina Pojkarová

„Dnes na Národní. Po 30 letech... Mám toho dost!“ napsal na Twitteru Alexandr Vondra.

Dnes na Národní. Po 30 letech... Mám toho dost! pic.twitter.com/khTD6dgja5 — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) 29. dubna 2019

Nehledě na tak silné emoce a heroické stání demonstrantů v dešti (pod deštníky), oficiální vláda na protesty zareagovala více než klidně. Babiš prohlásil, že prý je vše v pořádku, lidé mají právo vyjadřovat svůj názor, v zemi vládne demokracie. Tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček reagoval s ironií: „Je srandovní pozorovat četné novináře, jak si po všech těch svých politických prohrách už nehrají na nezávislé a doslova veřejně ucvrnkávají z jedné absolutně bezvýznamné demonstrace jakéhosi podivného spolku.“

Je srandovní pozorovat četné novináře, jak si po všech těch svých politických prohrách už nehrají na nezávislé a doslova veřejně ucvrnkávají z jedné absolutně bezvýznamné demonstrace jakéhosi podivného spolku. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 29. dubna 2019

Takže, v zemi začíná druhá listopadová revoluce, premiér krčí rameny a Hrad dělá vtipy. Na druhý den, jako by se nic nedělo, prezident Zeman jmenuje na post ministryně spravedlnosti Marii Benešovou. Vypadá to tak, že vláda nedokáže plně docenit celou vážnost situace… nebo ne?

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert „Čapí hnízdo nikoho nezajímá.“ Babiš okomentoval včerejší demonstraci v Česku

Ještě v listopadu 2018 Forum 24 hrozivě psalo, že lidé „jsou stále více naštvaní“ politikou Babiše. Portál připravil seznam všech demonstrací proti premiérovi. Tvrdili, že protestní nálady rostou. Jak říká samo Forum 24, 10. května jen na Václavském náměstí protestovalo okolo 20 tisíc (!) demonstrantů, kteří si nepřáli, aby premiérský post obsadil někdo z hnutí ANO. Dále jsou vidět všude jen „desítky“ a „tisíce“ protestujících bez určení konkrétních počtů. Nynější protesty očividně nedosahují rozsahu těch z roku 2017. O jakém růstu protestních nálad tedy může být řeč?

Pro srovnání – v sousední Bratislavě, kde je dvakrát méně lidí než v Praze, na demonstrace proti premiéru Ficovi, chodilo podle skromných odhadů slovenských médií od 30 do 50 tisíc lidí (ano, přesně takové bylo rozpětí informací). Protesty v Česku této úrovně zatím zcela jasně nedosahují.

Jak později zmínil Ovčáček v rozhovoru pro Parlamentní listy, Milion chvilek ne poprvé a ne naposled organizuje mýtinky, kdy následně v České televizi a na internetu publikují fotografie s přeplněnými ulicemi, které údajně svědčí o kritické situaci. „Už je to nuda,“ shrnul události Ovčáček.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce