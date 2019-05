Kalousek reagoval na kauzu hotelu, který odmítl ubytovat Rusy: Mám velkou radost z tohoto nálezu Ústavního soudu

Uvádí se, že společnost Golden Gastro Service, která měla být pokutována za údajnou diskriminaci Rusů, uspěla u Ústavního soudu se stížností. Proto bude muset nyní případ znovu otevřít Nejvyšší správní soud (NSS). Daná společnost je provozovatelem ostravského hotelu Brioni, jenž odmítal ubytovat Rusy, pokud písemně nevyjádří svůj nesouhlas s anexí Krymu.

Provozovatelé daného hotelu chtěli údajně projevit svůj názor a alespoň v malé míře zapůsobit na ty, kteří se podílejí na politickém životě v Ruské federaci . O diskriminaci se tak nejednalo, stejně jako jejich důvody pro odmítnutí nebyly nenávistné či zjevně svévolné. Prý šlo o racionální věc. O diskriminaci by se jednalo až v případě, kdy by byl zákazník odmítnut pro etnickou příslušnost nebo náboženství.

K celému případu se nyní na Twitteru vyjádřil i Kalousek. Ten danou věc okomentoval následovně:

„Mám velkou radost z tohoto nálezu Ústavního soudu. Poctivým podnikatelům nejde jenom o zisk. Cítí odpovědnost za svět kolem sebe a bylo by nesmyslné jim v tom bránit.“

​V souvislosti s tímto jeho příspěvkem se na sociální síti okamžitě strhla diskuze. Někteří se Kalouska ptali, jak by mu bylo, kdyby on přijel do cizí země, kde by ho nechtěli ubytovat.

„Jak vám bude @kalousekm až projedete do Vídně a někdo Vás neubytuje v hotelu, protože hoteliér bude zastávat názor, že Babiš jako premiér zneužívá dotace z EU. To by se vám líbilo??? Chápu, kdyby ti klienti byli politici, ale co s tím má dělat obyčejný turista,“ stojí v jednom z komentářů.

Na to politik pohotově zareagoval tím, že napsal, že kdyby po něm vídeňský hoteliér žádal, aby mu podepsal nesouhlas se zneužíváním dotací Babišem, tak by to podepsal rád.

Někteří reagovali s jistým nadhledem:

„Tak jo... Až budu mít hotel, nebudu ubytovávat Němce, protože rozpoutali dvě světové války. Američany za genocidu indiánů. Japonce za přepadení Pearl Harboru, vlastně celý Západ za koloniální vykořisťování zbytku světa.“

Většina z uživatelů však s Kalouskovým pohledem na věc nesouhlasila. Našlo se ale i několik jedinců, kteří jeho postoj sdílí.

„Je to stejná rovina jako když ve své hospodě nenaliju někomu, komu nechci. Je to moje hospoda,“ argumentoval jeden z uživatelů sítě.