Ženíšek o zjednodušení vydávání ruských pasů Ukrajincům: Možná by neškodilo, kdyby začali Rusové vydávat pasy i u nás

Kandidát do Evropského parlamentu za koalici STAN a TOP 09 Marek Ženíšek okomentoval na Twitteru skutečnost, že Rusko začalo ruské vydávat pasy Ukrajincům. Prý by něco podobného zavedl i v Česku.

„Rusové otevřeli centrum pro výdej pasů Ukrajincům. Někteří o ten ruský „ráj“ a nesvobodu budou mít jistě zájem, ale možná by neškodilo, kdyby začali Rusové vydávat pasy i u nás. Aspoň by se to tady pročistilo:-),“ napsal na sociální síti.

Někteří o ten ruský "ráj" a nesvobodu budou mít jistě zájem, ale možná by neškodilo, kdyby začali Rusové vydávat pasy i u nás. Aspoň by se to tady pročistilo:-) — Marek Ženíšek (@zenisek_m) 30. dubna 2019

​Tento Ženíškův názor však mnohé uživatele sítě pobouřil. Někteří tak reagovali rázně:

„Anebo Ženíšku a spol., můžete si vyzvednout pas ukrajinský a šířit tu lásku tam v té demokracii. Taktéž by došlo k pročištění. A národ by se zaradoval.“

Jiní souhlasili s tím, že „pročistit“ by to v Česku opravdu chtělo. A rovnou svůj názor rozvedli:

„Pročistit by to tu potřebovalo jako sůl! Začít bychom ovšem měli z gruntu, tedy např. od kriminální parazitické verbeže (korektně „nepřizpůsobivých“), která se nám tu hemží už cca na půl milionu kusů(!) a kterou si tu zvráceně pěstujeme, že?“

Další uživatelé psali, že by to bylo dobré řešení, pokud by platilo pravidlo „s ruským pasem jedině na Sibiř“. I další komentující pokračovali v podobném duchu:

„No, to by mělo smysl jen poté, co by po tom vydávání ruských pasů následoval ten důležitý druhý krok, tedy že si ty pasy vezmou, sbalí se a odtáhnou do toho Ruska.“

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu 24. dubna podepsal výnos o zjednodušení procesu vydávání ruského občanství občanům Luhanské a Doněcké oblasti Ukrajiny. Rozhodnutí bylo přijato s cílem ochrany práv a svobod člověka a občana, řídilo se principy a normami mezinárodního práva. Putin dále vysvětlil, že Rusko nechce dělat Kyjevu problémy, ale situace s právy na Donbasu prý překročila hranice.

Odpovídající dokument byl zveřejněn na stránkách Kremlu a nabyl platnosti dnem vyhlášení.

Daný výnos uvádí také dokumenty, které jsou po obyvatelích Donbasu požadovány k tomu, aby získali ruský pas. Uvádí se, že doba posouzení žádosti by neměla překročit tři měsíce.

K věci se nedávno vyjádřilo také české ministerstvo zahraničí, které uvedlo, že tento krok nepřispěje mírovému řešení konfliktu s Ukrajinou.