Návrat do Evropy, kam patříme – vadí nám však nápady Bruselu. Čeští politici si připomínají 15 let od vstupu do EU

Dnes si Česká republika připomíná 15 let od vstupu do Evropské unie. Při této příležitosti se tak mnozí čeští politici vyjádřili k dané události. Co si o členství v EU myslí?

Patnácté výročí připojení k EU si nenechal ujít ani český premiér Andrej Babiš. Ten již v brzkých hodinách zveřejnil na Twitteru příspěvek, v němž se této události dotýká.

Připomínáme si patnáct let od vstupu do Evropské unie. Zásluhy na tom nemělo jen pár jedinců a politiků. Vstup naší země do NATO i EU byl důsledek práce a zodpovědnosti všech poctivých, slušných, pracovitých a podnikavých lidí v této republice. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 1. května 2019

​Premiér pak v komentářích zmínil plusy a mínusy členství v EU a dodal že žádný z těchto mínusů není důvodem z unie odcházet.

„Vadí nám nápady Bruselu a mnohých velkých zemí na přerozdělování migrantů. Zde je náš názor jasný. Chceme neprodyšnou ochranu vnějších hranic EU. Sami si budeme vybírat, kdo u nás bude žít, a azyl se bude udělovat podle našich zákonů,“ dodal k věci dále premiér.

Dále Babiš členství v EU označil za „návrat do Evropy , kam patříme a vždy jsme patřili“. Podle něj to není téma k diskusi či k nějakému referendu , jelikož je to nezpochybnitelné a nezvratitelné. Závěrem pak poznamenal, že ČR bude v EU nejen aktivní a kooperativní, ale také kritická, pokud to bude potřeba.

Jako další se k tomuto významnému výročí vyjádřil český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ten o vstupu ČR do EU hovořil jako o snu mnoha českých generací, který se před 15 lety naplnil. Podle něj se Česká republika stala plnoprávným členem evropské rodiny svobodných a demokratických zemí. I on však přiznal, že i EU, stejně jako každá rodina, má své lepší i horší dny. Přesto jsme to však podle Petříčka stále my, kdo má dnes osud této rodiny ve svých rukou. A toho je zapotřebí si vážit, píše ministr.

Před 15 lety se naplnil sen mnoha českých generací. Česká republika se stala plnoprávným členem evropské rodiny svobodných a demokratických zemí. Jako každá rodina, také #EU má své lepší i horší dny. Ale jsme to my, kdo má dnes osud této rodiny ve svých rukou. Važme si toho! 🇨🇿🇪🇺 pic.twitter.com/didQSA6xMG — Tomáš Petříček (@TPetricek) 1. května 2019

© AFP 2019 / Georges Gobet Kuffa: EU ztrácí respekt uvnitř i navenek. Přes směrnice nám přímo nařizuje zlo

Obdobně reagoval také předseda TOP 09 Jiří Pospíšil , který na sociální síti napsal , že kromě nesporných ekonomických výhod nám členství v EU přineslo to, že stojíme bok po boku vyspělých západních demokratických států, pro které je svoboda a demokracie klíčová.

Ani český ministr obrany neopomenul dnešní den.

„Jsme 15 let členem EU a byl to správný krok. České republice prospěl nejen ekonomicky. Členství v EU je vedle NATO další garancí při zajištění naší obrany a bezpečnosti,“ píše na Twitteru Lubomír Metnar.​

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička uvedl, že podepsat smlouvu o přistoupení k EU byl vyjímečný pocit. "Nic jiného v mém profesním životě toto již nepřekonalo a nepřekoná," píše na Twitteru.

Stejně tak si tuto příležitost nenechal ujít ani kandidát do EP za koalici STAN a TOP 09 Marek Ženíšek.

Chci nám všem popřát, abychom si tu občanku pořádně užili a oslavili. Abychom byli na naše členství hrdí, aby EU byla silnější a obstála v celosvětové konkurenci, abychom přestali být takoví ti “zaprdění”, co si jen stěžují, přestože se máme nejlépe v dějinách. My jsme EU🇨🇿🇪🇺 — Marek Ženíšek (@zenisek_m) 1. května 2019

Za ženy se pak k patnáctiletému výročí vstupu Česka do této organizace vyjádřila první místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně PČR Markéta Adamová.​

Před 15 lety jsme dostali příležitost nést odpovědnost za podobu Evropy. EU nám zaručila naši prosperitu, ale především je garantem míru, který zde nebyl samozřejmostí. Přála bych si, aby skončily výmluvy na "zlý Brusel". My jsme EU a je na čase se tak začít i chovat. #15letvEU — Markéta Adamová (@market_a) 1. května 2019

​Jednání o vstupu do unie začalo již v březnu roku 1998. V roce 2003 podepsal v Athénách tehdejší český prezident Václav Klaus a ministerský předseda Vladimír Špidla Smlouvu o přistoupení. Ta vstoupila v platnost právě dne 1. května 2004. V tento den se tak Česko stalo plnoprávným členem Evropské unie.