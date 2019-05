Le Penová o postoji Čechů k migrantům: Možná už byli ve Francii a vrátili se s jistotou, že něco takového v ČR nechtějí

Šéfka francouzského Národního sdružení Marine Le Penová poskytla portálu týden.cz rozhovor, v němž se rozpovídala například o globalizaci a islamizaci. Evropská politička si stojí za tím, že dnešní Evropa dnes odebírá národním státům svobodu. Zmínila se ale také o Česku či doporučila, jak by se měla Evropská unie změnit.

Jedna z prvních otázek se týkala Čechů. Portál zajímalo, jak francouzská politička vnímá český národ a zda mají Češi takové národní cítění jako Francouzi.

„Myslím, že Češi jsou národ, který můžeme obdivovat. Já ho obdivuji jako národ, který miluje svobodu. Všichni se na vás tak posledních padesát let dívali a cítili při tom opravdu hodně. Ten národ má kuráž, odvahu a je velice houževnatý, což je pro dosažení svobody potřeba,“ myslí si Le Penová.

Politička se vyjádřila i k tomu, proč si myslí, že je dnes tolik Čechů proti uprchlíkům . I když mnozí z nich uprchlíky doopravdy nikdy nevidělo, jde o žhavé téma. Podle Le Penové za tím stojí to, že jsou Češi prozíraví a nechtějí, aby v Česku k nějaké masové migraci došlo.

„Možná už byli ve Francii a viděli, jak to tam vypadá (usmívá se, pozn. red.). A vrátili se s jistotou, že něco takového prostě nechtějí,“ podotkla.

Le Penová přitom zdůrazňuje, že migraci nelze brát na lehkou váhu. Podle jejího mínění totiž bude velká migrace jednou z největších výzev 21. století. V rozhovoru poukázala také na to, že je třeba tento migrační tok zastavit, a to vlastními silami.

„Sám se nezastaví. Existují desítky milionů lidí, kteří sní o tom, že budou moci žít v Evropě. Doufají v to. My jim samozřejmě můžeme rozumět, chápeme, že chtějí žít lépe. Ale musíme především chránit naše lidi a naše státy. To je naše odpovědnost,“ dodala k věci.

Řeč ale přišla také na Evropskou unii, vůči které je Le Penová, stejně jako její kolegové Tomio Okamura či Geert Wilders , poněkud kritická. Francouzská politička si stojí za tím, že by se měla radikálně změnit celková filozofie EU.

„Ona se dnes zakládá na tom, že se snaží potlačit národy. Na predátorském, ekonomickém modelu. Zcela volný obchod a pohyb má neblahé sociální, environmentální a další důsledky. Je to naprosto proti demokracii,“ tvrdí politička a dodává, že v této souvislosti jsou lidé vnímáni pouze jako kočovníci.

Domnívá se tak, že politika je uzpůsobena lidem, kteří Evropou procházejí. „Ale my neprocházíme. My jsme tady a chceme tu zůstat. A chceme, aby tady žily i naše děti a děti našich dětí,“ uvádí.

Portál zajímalo také to, proč již Národní sdružení nepožaduje odchod z EU . Co se na postoji strany změnilo? Politička to vysvětluje tím, že je zde nyní k dispozici další možnost, která vychází z toho, že došlo k extrémnímu posílení takzvaných populistických stran.

„Můžeme tedy změnit tuto organizaci zevnitř, abychom měli Evropu národů, Evropu spolupráce. A o to se právě teď pokusíme,“ argumentuje Le Penová a přitom dodává, že zkušenosti s brexitem nijak postoj její strany neovlivnily.

Závěrem Marine Le Penová ještě dodala, že EU dle ní nepřináší nic dobrého, protože je jako vězení.

„Živí se tím, že jednotlivým národům odebírá svobodu. Je to laboratoř divoké globalizace. A imigrace je v ní cíleně využívána a chtěna. Evropská unie ji potřebuje. Hledáme tady levné pracovní síly a konkurenceschopnosti dosahujeme tím, že nabízíme lidem směšné platy, protože víme, že nelze nic ztratit. Tento model je mimo jiné naprosto proti ekologii. Protože ve filozofii současné Evropské unie vyhrává ten, kdo je nejmazanější a nejhorší, kdo je schopen všeho,“ uzavřela věc.