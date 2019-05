Odborník označil jednání českého hoteliéra vůči Rusům za šílenství

Ústavní soud ČR zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu, který uznal jednání majitele ostravského hotelu Brioni Tomáše Krčmáře za nezákonné. Ten v březnu roku 2014 odmítl ubytovat celkem 49 ruských sportovců. Krčmář následně na dveře vyvěsil tabuli se zákazem ubytovávat občany Ruské federace.

Po kritice nakonec Krčmář povolil ubytování těm občanům Ruska, kteří podepíší prohlášení o tom, že nesouhlasí s připojením Krymu k RF, oznámila média.

„Je to šílenství. Víme, že v Česku mají ke Krymu nejednoznačný vztah. Například osobní názor českého prezidenta spočívá v tom, že obyvatelé Krymu měli v roce 2014 důvody k tomu, aby se do Ruska vrátili. Nicméně na legislativní úrovni Česko neuznává Krym za ruský. Proto bylo šílenství hoteliéra na zákonodárné úrovni podpořeno. Je to vskutku politováníhodné. Jde o nepříjemný a ojedinělý případ. Pořád je to ale jen ojedinělý případ, nikoli jakási zákonitost,“ řekl Formančuk.

Politolog se také domnívá, že rozhodnutí českého soudu přímo vede k diskriminaci a k porušování lidských práv.

„Na jedné straně se ÚS postavil na stranu hoteliéra z hlediska pozice státu, ale na straně druhé je to diskriminace a porušení lidských práv, v daném případě práv občanů Ruska,“ uzavřel věc Formančuk.