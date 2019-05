Prvomájové překvapení. Exšéf komunistů Miloš Jakeš odpálil nálož: Vstup ČR do EU byl správný krok

Komunisté se dnes shromáždili na náměstí Jiřího z Poděbrad kvůli rekonstrukci Křižíkovy fontány na Výstavišti, která je tradičním místem jejich setkání. Vzhledem k menšímu prostoru tak byl volen i skromnější doprovodný program.

Stejně jako na Výstaviště i sem dorazili kromě účastníků akce také lidé, kteří s ní chtěli vyjádřit nesouhlas. Přímo za pódiem komunistické akce, nad schody kostela Nejsvětějšího srdce Páně, vyvěsili protestující lidé transparenty, na nichž bylo napsáno „Komunisté jsou vrazi“ či „Rudý zrůdy“.

© AP Photo / Pavel Sojka Drahoš zaútočil na komunisty, ale sám se dostal pod vlnu kritiky na internetu

Toto prvomájové setkání si však nenechal ujít ani poslední předrevoluční generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, který v srpnu oslaví 97. narozeniny. Jakeš vývoj v Česku od pádu komunismu ohodnotil negativně.

„Nemělo k takovému převratu dojít, byli bychom dnes dál,“ řekl a u příležitostí 15. výročí vstupu ČR do EU vyjádřil také svůj názor na členství v této organizaci.

„Myslím, že to bylo správné, že se vstoupilo do EU. Jde o to, aby EU nechala větší práva jednotlivým státům a nechtěla to dělat všechno a nařizovat za všechny,“ domnívá se Jakeš.

K volbám do Evropského parlamentu pak uvedl, že jsou zde od toho, aby k nim člověk šel.

„Kdo nejde, tak se zříká vlivu. Pak může nadávat, ale jen na sebe,“ okomentoval věc.

Na situaci na náměstí dohlíželi policisté. Po prvomájovém shromáždění KSČM se však strhla slovní potyčka a jeden člověk poté použil pepřový sprej. Policie ale útočníka vzápětí zadržela. Jednadvacetiletého muže, kterého sprej zasáhl, na místě ošetřili přítomní záchranáři.

Čeští komunisté minulý týden čelili vlně kritiky. Pražskou kavárnu tehdy pobouřilo rozhodnutí Sněmovny. Poslanci totiž schválili zdanění církevních náhrad od státu a odpůrci jako Jiří Drahoš či Miroslav Kalousek mluvili o „diktátů komunistů“.