Na 1. máje si odpůrce KSČM řekl o pepřák do očí. Nakonec se smál. Komunistu odvezla policie

Proti KSČM byl dne 1. 5. 2019 patrně použit najatý provokatér. Proč si to reportér Sputniku myslí?

© Sputnik / Vladimír Franta Prvomájové překvapení. Exšéf komunistů Miloš Jakeš odpálil nálož: Vstup ČR do EU byl správný krok

Na náměstí Jiřího z Poděbrad se snažili odpůrci komunistických ideálů za vydatného pokřiku a pískání zhatit akci českým komunistům ( KSČM ), kteří zde oslavovali Svátek práce 1. máje. Dokonce v jednu chvíli antikomunisté odpojili elektřinu, a tím i komunistickou zvukovou techniku. Komunisté se nedali a pokračovali ve zpěvu a cappella. Než se seběhla událost, zaznamenali jsme několik zajímavých debat mezi reprezentanty stran, kteří se různí v názoru. Tyto debaty však překryl jeden zajímavý incident.

Byl snad přerušen elektrický proud proto, aby reportéři různých televizí mohli pohodlně slyšet a točit reportáž o incidentu? Paradoxně se však spustila pražská siréna, která je pravidelně prověřována každou středu ve 12.00 hod.

Ve zkratce: Provokující mladík s cigaretou zničil komunistický balónek. Za to si podle všeho vysloužil insultaci ze strany komunistického příznivce. Do hry se pak vložil ještě jeden postarší muž, který měl dle českých médií zasáhnout pepřovým sprejem daného mladíka do obličeje. Takto dnes o věci píší třeba Lidové noviny. Sputnik ale získal přesnější informace od mladíka. Nepřímo jsme se nachomýtli k reportérskému týmu Televize Prima. Proto nás velmi zajímá, jak bude Prima událost komentovat. Našim čtenářům zprostředkováváme vyjádření samotného mladíka:

© Sputnik . (Najatý?) provokatér sděluje, jak se incident seběhl

Mladík („provokatér“): „Přišel jsem tam za nimi s cigaretkou a zničil jsem jim balónek. To se nelíbilo jednomu (komunistovi, pozn.red.), ten se na mě otočil… Seběhli se komouši, jeden z nich řekl, ať jdu do pr**le. Řekl jsem, že to neplánuju. Ještě předtím mi stříkl pepřák do ksichtu. Asi to nebyl přímý zásah. Než začne působit, tak to trvá. Přišel pán. Začal do mě kopat. Měl jsem flašku piva. Vykryl jsem to. Chrstl jsem mu do ksichtu pivo. Hodil jsem na něj flašku. Začal se zlobit. Seběhli se policajti. Tak nějak se to ukončilo. Pak mě začali pálit oči. Tady Unie (?) mi pomohla… Prosadil jsem si své. Oni si prosadili své. Měli jsme z toho zábavu. Jo, jo (jsem v pořádku).“

Mladík se směje a z celého incidentu má nejspíš legraci. Odchází po svých.

Postříkaný mladík, který vyprovokoval konflikt a házel lidem láhve do obličeje, odchází po svých a policie se už o něj v tuto chvíli nezajímá. Nezajímá se o něj už nikdo. Útočníka pepřovým sprejem krátce před tím zadržela policie. Eskortovala jej ke služebnímu autu, kde jej demonstrativně před objektivy kamer a fotoaparátů novinářů zpacifikovala a naložila do auta. Přítomný obhájce KSČM dostal informaci, na které služebně budou probíhat další úkony. Video ze zajištění sledujte zde:

© Sputnik . Komunistický útočník je zajištěn před kamerami reportérů

Poznámka: Proč mohl být mladík najatý? (Zvažujeme i jiné možnosti.) Reportéra Sputniku k tomu vede tato úvaha: Za prvé výpadek zvuku, za druhé fakt, že antikonfliktní tým zůstal prakticky nečinný. Jeden komunista se zeptal člena antikonfliktního týmu, proč nezasáhl. Pracovník týmu se ironicky usmál a cynicky odpověděl (Sputnik toho byl svědkem): „Tak se vám tedy omlouvám…“ Z dostupných zpráv nám není zatím jasné, zda byl zadržen muž, který měl provokatéra „kopat“ nebo ten, který měl „vstříknout“ pepřák. Když („postižený“) mladík odcházel, smál se a nekulhal. Byl snad na akci připraven nebo nebyl? Byla to náhoda? Nebo je dotyčný „postižený“ jen mladým mužem, který hledá zábavu?

© Sputnik / Valdimír Franta Takhle vypadá skopaný a posprejovaný mladík

