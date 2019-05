Jeden den ve funkci a už plánuje konec vrchních státních zastupitelství. Benešová to vzala zhurta

Nově zvolená česká ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) přemýšlí o zásadních změnách v justiční soustavě ČR. Ministryně by totiž současný čtyřstupňový systém soudů a státních zastupitelství ráda nahradila pouze třístupňovým. V důsledku by tak byly ze systému vyloučeny vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci.

Portál Aktuálně.cz píše, že Benešová zdůraznila, že se jedná zatím pouze o předběžnou úvahu. Ministryně chce počkat na analýzu práce obou vrchních státních zastupitelství, ale také na názor odborníků.

„Kdybychom přistoupili na třístupňovou soustavu, tak by vrchní státní zastupitelství šla ze hry. Muselo by to být jednotné a s tím by se zrušily i vrchní soudy. Nemůžete mít někde vrchní státní zastupitelství a nemít soudy. Nejde to ani obráceně. Je to moje předběžná úvaha,“ uvedla.

© AP Photo / Petr David Josek V Praze a dalších městech probíhají protesty proti Babišovi a Benešové

Ministryně Benešová , která byla zvolena v úterý, k věci dále dodala, že pokud by k takové zásadní změně došlo, pak by například nynější vrchní žalobci v Praze a Olomouci mohli najít nové uplatnění.

„Třeba se neztratí a povýší. Někteří mohou jít do Brna na Nejvyšší státní zastupitelství, kterému přibudou pravomoci. Ti lidé se neztratí. Jak jsem ale řekla, na takovou revoluční změnu budu kromě zmiňované zevrubné analýzy, která mimochodem nikdy nebyla udělána, určitě chtít znát většinový názor, který pak budu ctít,“ dodala.

A co Benešovou k takovému uvažování vedlo? Podle ministryně jsou zkrátka čtyři stupně justice pro tak malou zemi až příliš. Argumentuje tím, že potřební specialisté už na krajských státních zastupitelstvích jsou.

„Specializace v rámci odboru závažné hospodářské a finanční kriminality proto nemusí viset na vrchních státních zastupitelstvích. Zvažuji změnu,“ uvedla.

Uvádí se také, že na Ministerstvu spravedlnosti ČR pracuje komise k novele trestního řádu. Její názor pak bude nově zvolenou ministryni také zajímat. „Ctím většinu a třeba mi to neprojde. Třeba mi odborníci řeknou, že je to předčasné,“ konstatovala.

Když český premiér Andrej Babiš komentoval uvedení Benešové do funkce, odmítl, že by chystala personální změny na státním zastupitelství a dodal, že justice v ČR není ohrožena. Právě kvůli obavám z ohrožení justice v proběhly v pondělí v Praze a dalších městech demonstrace. A prý se plánují i další podobné akce.

„Tlaky si nepřipouštím, u mě s tím nepochodí. Vždycky jsem prosazovala „padni, komu padni“,“ vyjádřila se k věci Benešová.