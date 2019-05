Babiš volá po silném Česku! Jako Trump si nasadil červenou čepici a s Charanzovou připravuje kampaň (VIDEO)

Česko ochráníme! Tahle zní nové heslo politické kampaně hnutí ANO, kterou premiér Andrej Babiš inspirovaný Spojenými státy připravil spolu s europoslankyní Ditou Charanzovou. Podívejte se na to jako první!

„Ty brďo, tak tahle kampaň bude hustá,“ hlásá premiér na Twitteru.

Babišovo politické hnutí ANO dnes na svém webu zveřejnilo nové video z politické kampaně do voleb do Evropského parlamentu. Video je doprovázeno hudbou, která je podobná té, která zní v akčních filmech. Andrej Babiš si navíc nasadil nový doplněk – červenou čepici.

K vytvoření nového „symbolu“ v podobě červené čepice s heslem SILNÉ ČESKO premiéra inspirovala videa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se totiž v roce 2016 objevil na veřejnosti právě v červené čepici, na níž bylo napsáno MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

© AP Photo / Alex Brandon Červená kšiltovka s předvolebním heslem Donalda Trumpa Make America Great Again

Andrej Babiš zdůraznil, že se změny chystají speciálně před letošními volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou již na konci května. Babiš si také přeje, aby tuto čepici Češi nosili na sportovní zápasy.

„Všichni chceme být hrdí a pyšní na naši zemi. A teď jdeme do evropských voleb, takže musíme jít do toho. A to naše hnutí dělá,“ řekl závěrem ve videu premiér.

V květnu roku 2014 se stalo hnutí ANO vítězem českých eurovoleb, když získalo 16,13 procent hlasů. Zájmy České republiky v EU hají evropská komisařka pro spravedlnost Věra Jourová, místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Dita Charanzová a místopředsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Martina Dlabajová.

Na začátku března Andrej Babiš a jeho manželka Monika navštívili USA. V Bílém domě české manžele přivítal americký prezident Donald Trump spolu se svou chotí Melanií. Před samotným setkáním však vznikla poněkud zvláštní situace – při vítání Babiše Trump totiž zcela zapomněl na svou ženu Melanii. V daném článku můžete zhlédnout video či si přečíst více o schůzce těchto dvou politiků.