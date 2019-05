Fotíte se jen s tím, kdo má stejný názor na věc? Jágr se dostal do slovní přestřelky s novinářkou kvůli fotce s Mynářem

© AFP 2019 / Ethan Miller Čeští liberálové se stydí za Jágra kvůli jeho cestě do Číny, ale měli by se stydět sami

Cestu Jágra a Zemana do Číny někteří vnímali jako politický akt, i když hokejista uvedl, že měl během cesty své vlastní cíle, přičemž hlavním z nich byla popularizace hokeje v Číně před Zimními olympijskými hrami. Ty se budou konat v Pekingu v roce 2022. Jágr uvedl, že se za svou návštěvu nestydí.

„Kdyby přijel nějaký Jágr z České republiky bez toho, aby přijel s prezidentem, myslím si, že si toho nikdo nevšimne. Ale musí přijet s prezidentem, pak vás lidi berou daleko víc. Co si budeme namlouvat, prostě tak to je. Máte otevřené dveře k různým setkáním, ať se to týká třeba ministra sportu, a máte možnost hokej zpopularizovat,“ podotkl Jágr.

Bez reakce nezůstala ani společná fotografie Jaromíra Jágra s kancléřem Vratislavem Mynářem. Někteří to považovali za finanční zájem.

Chápu, že prachy pro extraligovou sezonu není lehké sehnat, ale tohle je k zblití. pic.twitter.com/HcHonPC5vl — Patrik Vacek (@PatrikVacek86) 28 апреля 2019 г.

V rozhovoru s novinářkou Deníku N však Jágr ostře reagoval na kritiku společné fotografie:

„Že to oni tak berou, to jsou jejich domněnky a já je nemůžu ovlivnit. Potom bych někam jel a všichni lidi na světě by mohli napsat seznam, s kým se můžu fotit a s kým se fotit nemůžu, s kým můžu jet a s kým jet nemůžu, abych všechny uspokojil. Ale tohle na tomto světě nejde,“ sdělil Jágr.

Na jeho prohlášení novinářka odpověděla, že se osobně fotila jen s lidmi, s nimiž názorově souhlasí.

„Jo? Tak to jste teda dobrá. Takže když za vámi někdo přijde a požádá vás o fotku, vy se ho budete ptát na to, jaký má názor? A teprve až potom, když bude mít stejný názor na věci jako vy, se s ním vyfotíte? Tak to berete? To vám přeju hodně štěstí. Jestli budete slavná a budete se takhle fotit, moc toho nevyfotíte,“ zareagoval hokejista.