Ekonomka Šichtařová zkazila ČT oslavu 15. výročí vstupu Česka do Evropské unie

ČT do pořadu pozvala například bývalého eurokomisaře a premiéra Vladimíra Špidlu, bývalého eurokomisaře a diplomata Štefana Füleho, bývalou zástupkyni ČR ve Světové bance Janu Matesovou a expremiéra a moderátora Mirka Topolánka.

V relaci například zaznělo: „Považoval jsem to za cíl, který rozhodne o naší budoucnosti, dá nám velké možnosti, dá nám skutečně nástroj, abychom se stali větším pánem svého osudu než doposud,“ řekl bývalý eurokomisař Špidla k otázce o referendu.

Web ČT24 při té příležitosti oslovil také ekonomku Markétu Šichtařovou , která fungování Evropské unie často kritizuje. Šichtařová uvedla , že základní ekonomické principy, na nichž EU byla původně postavena, platí, ale jsou stále více potlačovány.

„Aby EU byla vitálním projektem, museli bychom se vrátit o nějakých patnáct nebo aspoň deset let zpět. Jinými slovy, pro svou životaschopnost by EU měla přestat uvažovat o jednotné armádě, o společné daňové politice, o společné zahraniční politice, měla by důrazně chránit vnější hranice, měla by se vrátit k systému hlasování před Lisabonem, měla by výrazně zredukovat dotační politiku, a to včetně zemědělské oblasti,“ radí ekonomka.

K současné migrační krizi pak Šichtařová dodala, že migrace má relativně „jednoduché“ řešení ex ante. A tím je dokonalá a nekompromisní ochrana vnějších hranic před ilegální migrací, a to bez ohledu na to, kolik to stojí. Podle ní je to zkrátka nutnost.

„Je to nezbytný výdaj a nemá smysl o něm diskutovat. Jinak to časem bude stát nesrovnatelně víc. Pokud jde o řešení ex post problémů, které již vznikly, to už dobré řešení nemá, tam existují jen řešení špatná a horší,“ myslí si Šichtařová.

Ekonomka ohodnotila i projekt společné měny ve státech Evropské unie. Uvedla, že se měna už zvrhla v politický manifest a nepomáhá žádné zemi, jen s výjimkou Německa. Euro dle jejího názoru mělo zůstat v „optimální měnové zóně“, tedy v Německu, Beneluxu a možná Rakousku.