FORUM 24 bije na poplach: Šéf MPO favorizuje Rusko a Čínu v tendru na dostavbu Dukovan

Portál FORUM 24 tvrdí, že by se Karel Havlíček nemohl postavit do čela Ministerstva průmyslu a obchodu, pokud by nevyhověl přání prezidenta Miloše Zemana a nezaručil, že Rusko nebo Čína nebudou vyloučeny z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle portálu cíleně ignoruje bezpečnostní hrozby, na které upozornila expertní pracovní skupina.