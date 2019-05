Zeman se vysmál Sobotkovi a komentoval Klausův návrat do politiky

V rozhovoru s Jaromírem Soukupem pro televizi Barrandov se prezident ČR Miloš Zeman dotkl účasti dvou bývalých premiérů v „protibabišovské demonstraci“ a možnosti návratu Václava Klause staršího do politiky.

Hned v úvodu pořadu Zeman okomentoval demonstraci proti Andreji Babišovi a jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti.

„Pane Soukupe, já jsem se teď zasmál, když jsem zjistil, že na demonstracích ohledně změn v justici byli dva bývalí premiéři Topolánek a Sobotka, kteří jako premiéři měli spoustu příležitostí, jak tu justici zlepšit, nepovedlo se jim to a teď demonstrují za její zlepšení,“ řekl prezident.

V případě návratu svého předchůdce Václava Klause staršího do aktivní politiky Zeman uvedl, že by to bylo „to jisté oživení proti těm nudařům“.

„To říká už delší dobu pod heslem: Nikdy neříkej nikdy. Víte, já si Václava Klause vážím, měl jsem s ním celou řadu sporů, ať už se týkaly kuponové privatizace nebo té jeho poslední amnestie. Ale za prvé je to člověk, který něco ví a něco zná a za druhé dokázal držet slovo, což je v české politice téměř neobvyklé,“ uvedl Zeman.

V pondělí se konaly po celé České republice protesty proti premiéru Andreji Babišovi a jmenování nové ministryně spravedlnosti. Kromě Sobotky dorazil na Staroměstské náměstí i další bývalý premiér Mirek Topolánek.