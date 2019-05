Lubomír Volný se ostře pustil do Okamury: SPD není hnutím přímé demokracie, ale diktatury. Jde o soukromý byznys projekt

„Nepovažuji Českou televizi za objektivní médium, považuji ji za médium, které má určený politický rámec, který se snaží naplňovat. Jeden z členů rady České televize veřejně přiznal, že se má vysílat pozitivní rámec informací o Evropské unii,“ komentuje fungování České televize poslanec Lubomír Volný.

Ten si dále myslí, že Česká televize zamlčuje negativní informace o Evropské unii a o liberální demokracii.

„Česká televize je prounijní, probruselská, protinárodní, protičeská a protidemokratická,“ říká poslanec.

Na otázku, kdo určuje politický rámec neobjektivity ČT, se Volný trefil do radního Zděnka Šarapatky, který je od roku 2015 členem Rady České televize. Právě on měl totiž podle něj v minulosti prohlásit, že má ČT určený rámec, co má vysílat. Moderátor relace však ihned uvedl, že Šarapatka to určitě nebyl. Nicméně Volný připomněl, že Radu volí poslanci a „Rada pochopitelně kopíruje rozložení politických sil“.

„Pan Okamura určitě lže. Pravidelně. V současné době lže dnes a denně,“ tvrdí Volný a dodává, že Tomio Okamura hrál celou dobu falešnou hru nejen na něj, ale i na všechny voliče. Pro Lubomíra Volného byla při podpoře Tomia Okamury nejdůležitější myšlenka přímé demokracie a lidské svobody.

„SPD není hnutím svobody a přímé demokracie, je hnutím přímé diktatury. A s pravděpodobností hraničící s jistotou, že je to soukromý byznys projekt nebo je to dokonce organizovaná akce protistrany,“ uzavírá rozhovor poslanec.

V březnu se Lubomír Volný rozhodl, že vystoupí z SPD, a to kvůli jednání hnutí v Moravskoslezském kraji. Vedení SPD ho vyzvalo k tomu, aby se vzdal poslaneckého mandátu, Volný to odmítl.

„Odmítám být součástí této špinavé hry. Stejně jako 90 procent řádných členů bývalé Moravskoslezské SPD vystupuji,“ napsal tehdy na svém facebookovém účtu.