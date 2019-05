Myslíte si, že by měl Karel Čapek radost? Podívejte se na žhavé snímky novopečené ředitelky památníku spisovatele

Na Twitteru uživatel Poslední skaut zveřejnil žhavé snímky nové ředitelky příspěvkové organizace středočeského kraje Památník Karla Čapka. Tou není nikdo jiný než Alice Seidlová.

Politička na páteční večer - Alice Seidlová (31), díky včerejšímu článku @enkocz https://t.co/bxXmhnUrNl mediálně známá novopečená ředitelka Památníku Karla Čapka. Členka ČSSD, kandidátka v komunálních 1/2 pic.twitter.com/tzebmaX5tU — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) 3. května 2019

​A nálož peprných a odvážných fotografií pokračovala.

2/2 volbách 2014 i krajských volbách 2016 (ještě jako Alice Šmerhová). Čistě náhodou snacha krajského radního pro oblast školství Zdeňka Seidla, vystudovaná právnička. https://t.co/V9Hjkrkm3G https://t.co/dEUuWQU1dN https://t.co/4RE1ORxaX0 pic.twitter.com/lXa05XvlID — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) 3. května 2019

​Ke snímkům se okamžitě začali vyjadřovat uživatelé této sociální sítě. Objevily se jak pozitivní, tak negativní komentáře.

„Do funkce byla zvolena podle zadku nebo co? O Čapkovi ví starou belu, akorát to, co slyšela ve škole,“ píše jeden z nich.

„Myslím, že Čapek by s tím byl úplně v pohodě,“ míní další z uživatelů.

Objevili se i takoví, kteří se Seidlové zastali: „Ředitelka památníku nemůže být sexy? Nebylo by lepší hodnotit její (ne)znalosti, (ne)zkušenost, či (ne)schopnosti? Kdyby to byl hezký chlap, tak budete vybírat jeho fotky z galerie?“

Již dříve Sputnik psal, že Seidlová je snachou středočeského radního pro školství Zdeňka Seidla (ČSSD) a sama je členkou sociální demokracie. Bývalá ředitelka Váňová, která tento post zastávala dlouho dobu, musela rezignovat na žádost kulturního odboru Středočeského kraje, který památník zřizuje.

„Tento rok jsem se na odchod připravovala. Počítala jsem, že přijde z rodičovské kolegyně, s níž jsme léta spolupracovali, připravovala jsem ji na pozici a ona mě již svým způsobem zastupovala. Věděla jsem, že na pozici bude výběrové řízení, ale počítala jsem s tím, že by mě ona mohla vystřídat,“ uvedla tehdy Váňová.