Připomeňme si nedávné setkání prezidenta Miloše Zemana s jeho čínským kolegou Si Ťin-pchingem v Pekingu, na které ho doprovázel i hokejista Jaromír Jágr. Za tuto společnou cestu do Číny se na sportovce snesla vlna kritiky. Poslanec Nacher s tím však nesouhlasí, vidí v tom totiž dvojí metr.

„Je to další součást celkové mozaiky chování lepšolidí. Kdokoliv, kdo vyjádří sympatie prezidentu Zemanovi nebo se k němu chová neutrálně či jede do zemí jako je Čína, tak dostane tvrdě po čuni bez ohledu na to, co celý život předtím dělal. Nesouhlasím s tím. Je to dvojí metr a selektivní vidění,“ řekl.

© Sputnik / Natalja Selivestova Volební průzkum vytočil pražskou kavárnu: Proruské síly mají ústavní většinu a hrozí rychlé odstranění demokracie!

Za příklad dále uvedl české prezidentské volby, v nichž proti sobě stáli Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Většina umělců tehdy podporovala Karla Schwarzenberga. Podle něj to totiž bylo bráno jako in. Nicméně v momentě, kdy Martin Dejdar řekl, že by podpořil Miloše Zemana, spustil se na jeho osobu „hrozný bengál“.

„Byl tu krásně vidět ten selektivní přístup, že podpora umělců jednomu z kandidátů se nerovná podpoře druhému,“ myslí si Nacher.

Za patnáct let členství v Evropské unie se Češi mohou zařadit k největším euroskeptikům v Evropě. A mezi takové lidi se řadí také Patrik Nacher. Podle něj je to dáno tím, že jsou Češi citlivější na to, když dostávají pokyny odjinud.

„Zažili jsme to z Moskvy, ze strany RVHP. Nechci to úplně srovnávat, ale dneska určité paralely s tím najít můžeme,“ pronesl.

Politik se domnívá, že Češi citlivěji vnímají cenzurní zásahy do sociálních sítí: „To, co třeba v Německu či v Rakousku možná lidem tolik nevadí, u nás ano, protože jsme před rokem 1989 zažili skutečnou cenzuru. I to je důvod, proč jsem s Václavem Klausem mladším podepsal návrh ve vztahu k boji proti tomu postupnému cenzurování sociálních sítí.“

Na konci dubna se český prezident Miloš Zeman v Pekingu setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Na jednání ho doprovodila skupina českých ministrů, hokejista Jaromír Jágr, bývalý fotbalista Pavel Nedvěd a také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. České investice v Číně se staly jedním z hlavních témat setkání.