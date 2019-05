Klaus narovinu o vstupu do EU: Věděl jsem, že musím respektovat drtivě většinový názor v této zemi

V roce 1996 Klaus jako premiér podával přihlášku Česka do Evropské unie a později, již v prezidentské funkci, tento vstup zpečetil. Dne 1. května 2004 však vstup České republiky do EU na Václavském náměstí s premiérem Vladimírem Špidlou a jinými „eurofanatiky“ neoslavoval. Před patnácti lety totiž Klaus vystoupil na horu Blaník, k přípitku zvedl půllitr piva a pronesl:

„Přeji nám dost sil, sebevědomí a odvahy k nové situaci, které právě nastala.“

Nyní v rozhovoru pro daný portál Klaus vzpomíná na to, že cítil nějaký velký problém. Měl pocit, že něco není jednoznačně pozitivní.

„Já jsem vstupoval do EU s vědomím, že je EU bezvadná. V průběhu toho bytí, díky celé řadě věcí, které se v EU staly, jsem nabyl trošku jiného názoru a teď to vidím daleko kritičtěji… To, co se stalo potom, jenom potvrdilo můj názor,“ vysvětlil bývalý český prezident.

Jako hlava státu Václav Klaus přes velký odpor podepsal v roce 2009 také Lisabonskou smlouvu, která změnila rozhodovací procesy v Unii a měla ji učinit akceschopnější. Proč ji ale vlastně podepsal?

„Tehdy, v roli předsedy vlády a pak i v roli prezidenta, jsem věděl, že musím respektovat drtivě většinový názor v této zemi. Ten byl v roce 1996, když jsem tam nesl přihlášku, že se máme podílet na evropském integračním procesu a nebylo to vysvětlitelné,“ řekl.

Klaus vysvětlil, že mnoho lidí tehdy Lisabonskou smlouvu nechtělo analyzovat do hloubky, a tak se zdálo, že je to pozitivní věc.

V závěru rozhovoru se moderátorka vrátila do současnosti a zeptala exprezidenta, co očekává od nové politické strany svého syna Václava Klause mladšího.

„Mě zaujal jeho hezký výrok, kdy řekl, že chce normální stranu: normálních názorů, normálního lidského chování a tradičních, klasických hodnot a v tomto smyslu konzervativních,“ uzavřel věc.

Václav Klaus ml. byl v dubnu zbaven funkce předsedy školského výboru, a ještě před tím, v polovině března, byl vyloučen ze strany ODS. Takové následky měly politikovy výroky. Za příklad lze uvést například ten, kdy přirovnal poslance, kteří projednávali zákon, k Židům, kteří se rozhodnou, kdo z nich nejprve půjde do nacistického koncentračního tábora. Klaus ml. dále uvedl, že údajný zákon je předpisem EU a Češi ho nepotřebují. Tato a jiná prohlášení urazila některé poslance a lídr ODS se za Klause ml. omlouval. Nyní má syn bývalého prezidenta v plánu, s podporou svého otce, založit vlastní politické hnutí.