Čeští vědci mají zajímavé plány s černými dírami. Víte, jaký projekt chystají?

Portál Novinky.cz informoval o tom, že se vědci z Akademie věd ČR budou podílet na zajímavém projektu. Jejich úkolem totiž bude sestavit řídicí jednotku jednoho z přístrojů na evropské družici Athena. Daná družice by přitom do vesmíru měla zamířit v roce 2031. Pracovníci astronomického ústavu se pak dále zapojí i do výzkumu černých děr, temné hmoty nebo vzniku galaxií a galaktických kup.