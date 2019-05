Svou oběť utopil, znásilnil a rozřezal. Vrah zavražděné Terezy po 13,5 letech opustil vězení

Poté, co Tomáš Beran (dnes 32 let) strávil celkem 13,5 roku v kuřimské věznici, byl převezen do Psychiatrické nemocnice v Brně. V sobotu o tom informoval portál Blesk.cz. Uvádí se přitom, že trest mu formálně vyprší v pondělí 6. května.

„Muž cestoval za doprovodu eskorty, na svobodu se vůbec nedostal,“ řekl zdroj z věznice.

Podle informací se má vrah na uzavřeném oddělení černovické kliniky podrobit soudem nařízené sexuologické léčbě, přitom by neměl mít nárok ani na vycházky. Jak dlouho to však potrvá, zatím není jasné. O jeho dalším osudu totiž budou rozhodovat lékaři, píše portál.

V listopadu roku 2005 v okolí Číčovic u Prahy našli policisté části těla šestnáctileté Terezy. Její devatenáctiletý spolužák Tomáš Beran ji tehdy znásilnil, uškrtil a nakonec rozčtvrtil. Po dvou dnech její tělo rozřezal a zakopal v obci na poli.

Při prvním výslechu se Beran policii přiznal. Dívčina rodina požadovala trest v podobě doživotí, ale znalci konstatovali, že pachatel trpí prokazatelnou vrozenou úchylkou a je sadomasochista. Krajský soud jej tak odsoudil jen k necelým čtrnácti letem ve vězení.

„Nejsou podmínky k výjimečnému trestu, jeho ovládací schopnosti byly snížené, jinak by byl trest mnohem vyšší,“ odůvodnila trest předsedkyně soudu Alexandra Chrdleová.

Výší trestu však byli sourozenci zavražděné šokováni.

„Terezu nám nikdo nevrátí a Beran dostal jen takový nízký trest. Nedal jí žádnou šanci, aby si zachránila život. On přitom druhou šanci dostane. Nechápu, jak takový člověk může být společnosti ještě prospěšný, měl dostat doživotí,“ nechal se tehdy slyšet dívčin bratr.