Alexandr Vondra straší: Máme štěstí, že jsme v NATO. Mohli jsme skončit jako Ukrajina

Na akci mladých konzervativců v Plzni vystoupil bývalý ministr obrany a kandidát za ODS do Evropského parlamentu Alexandr Vondra. Zde zavzpomínal, jak přesvědčoval americké senátory, aby vzali Českou republiku do NATO, a varoval, že Trump může z Aliance vystoupit, pokud nebudeme plnit své závazky. O akci informovaly Parlamentní listy.

Akce se kromě Vondry zúčastnila i další kandidátka do EP za ODS a radní Plzeňského kraje Radka Trylčová, dale emeritní děkan Ekonomické fakulty Západočeské univerzity Miloš Nový z TOP 09 a nejmladší eurokandidát z KDU-ČSL František Talíř. Tématem rozhovoru byl význam NATO pro Českou republiku.

Vondra připomněl, že to byl právě on, kdo vedl vyjednávací tým o vstupu do Aliance.

„Když padlo rozhodnutí na exekutivní úrovni v roce 1997, že my, Maďaři a Poláci budeme pozváni, tak jsem odjel z náměstkovské role v Černínském paláci do USA, kde jsme s maďarskými a polskými kolegy dva roky bojovali za to, aby to americký Kongres neshodil ze stolu (…),“ uvedl.

Podle něj Česká republika měla velké štěstí, že se v 90. letech naskytly příznivé geopolitické poměry, které vstup do NATO umožnily. Díky tomu má teď země nejlepší bezpečnostní záruky v moderních dějinách.

„Rusko bylo slabé, Amerika silná, Evropa optimistická. Dnes je to daleko těžší – to vidíme na příkladu Ukrajiny, která promarnila příležitosti, kdy to ještě šlo. Dnes má prakticky dveře uzavřené. Jenom hlupák by pohrdl tím blahem, co máme,“ zdůraznil bývalý ministr obrany.

Podobného názoru byl i Miloš Nový, který připomněl mnichovskou dohodu, nacistickou a posléze sovětskou okupaci.

„Členství v NATO je pro mne zárukou, že tyto tři historické události, které se odehrály ve dvacátém století v naší zemi, se již nikdy nebudou opakovat,“ uvedl Nový.

Podle něj díky NATO roste i prestiž vojenského povolání. Talíř nato připomněl úspěch generála Petra Pavla, který působil na nejvyšší vojenské funkci v Severoatlantické alianci.

Vondra dále zdůraznil, že čeští vojáci si získali velmi dobrou pověst u západních spojenců během zahraničních misí. Kvůli krizi na Ukrajině se však opět vrací priorita obrany vlastního území.

„Je potřeba bránit ty země, které se cítí nejvíce ohroženy, tedy pobaltské státy a do jisté míry Polsko a Rumunsko, které jsou vlastně na hranicích. My jsme schováni uprostřed. A z toho důvodu je třeba více plnit i ty finanční závazky, protože si to můžeme dovolit a je to důležité,“ uvedl Vondra.

„V Americe je nyní prezidentem Donald Trump, který je přece jen člověk jiného typu. Je to obchodník a chce něco za něco. A už se ví, že polovina nebo dvě třetiny členů NATO neplatí co má. Pokud s tím něco neuděláme – a je jasné, že to nejde z roku na rok – tak hrozí, že Američané si řeknou, že na tom prodělávají a půjdou z NATO pryč. A Evropa se sama bránit neumí, dokázala to i Ukrajina,“ postrašil mladé konzervativce Vondra.

Trylčová však varovala před vytvářením evropské armády: „Proč opouštět mnohaletý fungující pakt jako je NATO, které je velmi úspěšné, a my jsme v něm velmi úspěšní, a začít dávat peníze někam, kde nevíme, kdo by tomu velel, kde by bylo velitelství. V rámci EU musíme zůstat, ale společná armáda, to by byly další problémy,“ promluvila k občanům radní.