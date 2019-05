Zemřel Pavel Korda. Česko přišlo o významného tenisového trenéra a kouče šampionů

Podle ČTK strýc vítěze Australian Open Petra Kordy trenérsky od roku 1970 až do 1981vedl daviscupový tým, se kterým zažil 31 vítězství z 42 utkání. V roce 1975 s ním postoupil do finále proti Švédsku (2:3 ve Stockholmu). O pět let později v Praze po vítězství 4:1 nad Itálií slavnou trofej vyhráli Ivan Lendl s Tomášem Šmídem.

Sám byl reprezentant v letech 1960 až 1962, byl tehdy dvojkou domácího žebříčku za Jiřím Javorským.

Přes sedm let Korda trénoval Jana Kodeše, kterého dvakrát dovedl k vítězství na French Open (1970 a 1971) a v roce 1973 na Wimbledonu. Během své kariéry Korda také trénoval i někdejší světovou jedenáctku Reginu Maršíkovou, dlouhodobě působil i v Lucembursku.