Zahradník: EU teď hraje hru o to, zda zůstane Evropou států

Bývalý hejtman Jihočeského kraje a poslanec Jan Zahradník v rozhovoru pro iDnes.cz vzpomínal na období vstupu České republiky do Evropské unie. Podílel se mimo jiné na otázce o zavedení eura a na spolupráci států a regionů v rámci EU.

Podle Zahradníka díky tomu, že Česko už patřilo mezi významné evropské státy, vstup do Evropské unie byl hodnocen jako návrat do Evropy. Politik si také mysli, že Republika by mohla být jednou ze zakladatelů Unie, tomu však podle něj zabránily období nacismu a komunismu.

Členství v EU, jak uvedl Zahradník, dovolilo Česku přilákat zahraniční podnikatele, což přispělo k rozvoji ekonomiky v zemi a také umožnilo samotným Čechům snadněji pracovat v zahraničí.

© Sputnik / Vladimir Sergeev Independent vidí v rozšíření EU směrem na východ důvod zhoršení vztahů s Ruskem

Bývalý hejtman si nemůže představit, že bych dnes mluvil proti EU, i když členství v Unii přináší občas problémy ve vnitřní české politice. Jako příklad politik uvádí schválení zákonu o posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA), který prosazoval Brusel. Zákon podle něj dovolil nevládním organizacím zasahovat do procesu příprav, což před několika lety paralyzovalo stavby v Česku.

Na otázku o přijetí eura Zahradník uvedl, že Česko mělo zavést evropskou měnu dříve, ale teď kvůli problémům nevyváženosti států v eurozóně tuto ideu poslanec už nepodporuje.

Na závěr Zahradník dodal, že doba, kdy by EU nějak mohla fungovat jako Evropa regionů, už je v minulosti, zároveň ale hraje hru o tom, zda zůstane Evropou států.