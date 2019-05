Velký rozhovor s Milošem Zemanem: Špinavou politiku dělají špinaví lidé

Pokusy o revizi výsledků druhé světové války zvyšují riziko nové studené války, či dokonce světové války. Před Dnem vítězství o tom, a také o perspektivách České republiky pro vstup do eurozóny či o výstupu ze Schengenského prostoru, roli osobnosti v historii a pozvání nového ukrajinského prezidenta do Prahy s RIA Novosti hovořil prezident České republiky Miloš Zeman.

Pane prezidente, setkáváme se s vámi před Dnem vítězství. V Rusku se tato událost tradičně velmi široce slaví. V některých zemích ale, včetně těch evropských, se v posledních letech snaží jinak dívat na události druhé světové války. Konkrétně se pochybuje o roli SSSR při vítězství nad nacizmem. Co si o tom myslíte?

Jak řekl známý filozof George Santayana, „ten, kdo zapomíná na svoji minulost, je odsouzen k tomu prožít si ji znovu“. To znamená, pokud zapomínáme na výsledky druhé světové války, tak se možná vracíme do studené války. A to je velká chyba – nová studená válka. A to ani nemluvíme o riziku nové světové války.

Několikrát jste hovořil o tom, že neštěstí současné Evropy se skrývá v tom, že nemá silné lídry, jakými byli například Francois Mitterrand či Helmut Kohl. Myslíte si, že pokud by u kormidla EU byly podobné velké osobnosti, měla by Evropská unie nynější problémy, došlo by k brexitu?

Existuje takový předpoklad, že historie probíhá pod tlakem nelidských sil, nýbrž přírodních či, jak někteří říkají – přirozených sil. S tím nesouhlasím. Podle mého názoru o všem rozhodují lidé. Pokud bychom použili ironii, citoval jsem dokonce Josifa Vissarionoviče Stalina, který řekl: „Vše záleží na lidech (Кадры решают всё).“ Tím odpovídám na vaši otázku. Ano, pokud by v čele Evropské unie stál Francois Mitterrand, Toni Blair, samozřejmě Margaret Thatcherová, Winston Churchill či někteří další, bylo by lépe.

Nemám nic proti Jean-Claudeu Junckerovi. Znám ho déle než 20 let. Byl to výborný premiér Lucemburska. Co ale dělat s Evropskou unií, kde bylo 28, a nyní již jen 27 různých hlasů, a není člověka, který by byl schopen je sjednotit? Z druhé strany Amerika, Rusko a Čína mají silné lídry.

Vy osobně jste pro vstup Česka do eurozóny. Soudě podle posledních informací, všechny nezbytné podmínky pro vstup do této zóny Česko splnilo. Může dojít k přechodu na euro během vašeho prezidenství?

To si nemyslím. K tomu bude nezbytné spravit jednu chybu, která vznikla při vytváření takzvaného systému ekonomické stabilizace Evropské unie. O co se jedná? O to, že plátci daní platí své daně k užitku těch, kteří mají špatnou ekonomiku. Pokud budeme konkrétní – čeští občané platí řeckým občanům. Jak víte, v Řecku není ekonomická situace příliš dobrá. Pokud to ale změníme, tak nejsem proti tomu, abychom přijali euro. Ovšem z druhé strany, jsem proti tomu, abychom pomáhali těm státům, jejichž vlády nejsou schopny dobře řídit svoji vlastní ekonomiku.

A co si myslíte o nedávné iniciativě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na snížení počtu zemí, jež jsou členy Schengenského prostoru? Říká se, že díky tomu se lídři EU snaží potrestat některé členy Evropské unie za jiné názory. Mezi státy, jichž by se to mohlo týkat, se hovoří i o zemích Visegrádské čtyřky, kam patří i Česko, za to, že aktivně vzdoruje některým rozhodnutím EU…

Visegrádská čtyřka učinila překrásnou věc tím, že byla proti systému umísťování nelegálních migrantů na celém evropském území. Někteří na to nemohou zapomenout. O tom vím. Když nechcete zapomínat na vlastní porážku, tak co můžete dělat…

Podle mého, Schengen pomáhá vzájemnému pochopení všech občanů Evropské unie. Nedávno jsem četl, že podpora prezidenta Macrona (v jeho zemi) je přibližně na hranici 20 %. Být na jeho místě, tak se soustředím na zvýšení vlastního ratingu ve Francii.

V březnu jste říkal, že Česko je připraveno projednat možnost účasti ruských společností ve stavbě nových energetických bloků jaderné elektrárny Dukovany. Už se v tomto směru něco hýbe?

Podmínky jsou stejné pro všechny společnosti, které si přejí účastnit se realizace projektu (bylo podáno 6 přihlášek, jedna z nich je od ruské státní korporace Rosatom – red.). To znamená cena, technické podmínky, a také účast českých podniků při realizaci tohoto projektu. Já osobně nic nemám proti účasti ruských společností v této soutěži.

Jak byste hodnotil výsledky prezidentských voleb na Ukrajině? Změní se podle vás s novým prezidentem zahraničněpolitické směřování Kyjeva?

Dovolte mi říci vám jeden vtip. Nejsem zcela přesvědčen o tom, že sám nový ukrajinský prezident má představu o tom, jaká bude jeho budoucí cesta. To je vtip. Je to ale člověk, který se musí sám seznámit se situací. Má jistou šanci, protože se jedná o nového člověka, tabula rasa. Mimochodem, pozval jsem ho do Česka. No, a jestli se mu podaří zastavit občanskou válku na Ukrajině, tak se stane hrdinou.

Ve své době se hodně mluvilo o vaší myšlence, že Ukrajina se musí smířit s připojením Krymu k Rusku. A měla by jen prosit od Ruska kompenzace. Navrhnete to novému ukrajinskému prezidentovi?

Tento nápad zamítlo i samo Rusko, i Ukrajina. Pokud jsou proti, tak k čemu bude český prezident navrhovat jakékoli kompenzace ze své vlastní kapsy!?

Pane prezidente, vy jste si v minulosti vystřelil sám ze sebe tím, že jste se označil za agenta Putina. Nepřipadá vám, že někteří politici v Evropě, a i v Česku, vás tak skutečně berou? Nepřekáží vám to v práci?

Samozřejmě, že ne, protože tito politici jsou naprostí idioti. Víte, že nejsem jen ruský agent? Jsem také čínský agent. Agent Izraele…

Ve skutečnosti jsem pouze agentem České republiky. A to tito politici moc dobře vědí. Tak mluví pouze v rámci politického boje.

Pokud bych byl za Američany, tak by druhá část politického spektra říkala, že jsem agent Spojených států. V tomhle světě vás budou vždy obviňovat, že jste něčí agent.

Mimochodem, chtěl bych být agentem San-Marina nebo Andorry, nebo Monaka či Vatikánu, nebo jiných malých států. To se ale nepodařilo!

O vás se ví, že rád „pobrouzdáte“ na internetu. Sdílíte názor o nezbytnosti internet regulovat? Je Česko připravené připojit se k tomu na národní úrovni či společně s Evropskou unií?

Celý svůj život jsem byl proti jakékoli formě cenzury. Dokonce odcituji Karla Marxe, který v článku psal, že ten, kdo chce bojovat pomocí cenzury, jednoduše nemá argumenty. To je v článku směřovaném proti pruské cenzuře. Co se týče našich příznivců cenzury, ti také nemají argumenty. Nehovoříme o pedofilii, hovoříme o výměně názorů. Jestliže se někdo bojí nějakých názorů, tak to znamená, že, jazykem Marxe, nemá dostatek argumentů.

Pane prezidente, vy jste svým přesvědčením sociální demokrat. Ve své době jste to byl právě vy, kdo znovuzrodil a přivedl k vítězství sociálně demokratickou stranu ve volbách v České republice. Podle vašeho názoru, socialistická myšlenka, která byla mnoho desetiletí populární, nyní zemřela?

Tato myšlenka neumřela. V jisté historické periodě ale v sociální demokracii zemřela schopnost věnovat se problému lidské solidarity, místo toho se věnovala mladým klukům, homosexuálům a podobnému. A zapomněla, že lidé prostě žijí, pracují, že jim je potřeba pomáhat.

A co se týče demonstrací homosexuálů – to je jiné téma. V tom není podstata programu sociální demokracie…

Vy jste prakticky celý svůj dospělý život v politice…

30 let. To je rekord mezi českými politiky…

Existuje ve vaší politické kariéře čin, na který jste nejvíce hrdý? A existuje něco, čeho litujete?

Zaprvé jsem se stal předsedou sociální demokracie, když její podpora byla 7 %. Za pět let tento ukazatel dosáhl hranice 30 % a (přišlo) vítězství ve svobodných (parlamentních) volbách. To je samozřejmě výsledek, na který jsem hrdý.

Co se týče druhé části… Víte, že existují různé stupně slova „nepřítel“? První stupeň je prostě nepřítel. Druhý stupeň je úhlavní nepřítel. Třetí stupeň je koaliční partner. Existuje ale i čtvrtý stupeň – člen vaší vlastní politické strany.

V roce 2003, když jsem byl kandidát na prezidenta, moje vlastní strana (sociální demokracie) prezentovala čtvrtý stupeň chápání slova „nepřítel“.

Mnozí známí politici opakovaně prohlašovali, že „politika je špína“. Souhlasíte s tímto tvrzením? Nebo v politice ve skutečnosti existují vysoká morální kritéria, která je možné následovat?

Já s tímto tvrzením nesouhlasím. Pokud je politika špína, tak to jen v tom případě, že jí takovou dělají špinaví lidé…

Přijeďte (do Česka) za 4 roky, až budu končit v politice, s tou, pro mě ne, „špinavou činností“. Stanu se šťastným penzistou, který bude číst velmi velmi zajímavé knihy. Mám mnoho knih, které jsem nyní nebyl schopný přečíst ve své prezidentské funkci. Doufám, že budu mít ještě několik let na tyto knihy, na svého psa a na šťastný život.

A nechtěl byste napsat knihu o svém životě?

Víte, já jsem již knihu napsal. Ta se stala na českém trhu bestselerem. Nechci to opakovat, už to stačilo.