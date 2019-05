Hrozí Česku vlastní Lenin? Klaus ml. se vysmál demonstraci studentů

Politik se rozhodl podívat na tyto akce hlouběji a vyjádřit svůj názor s ohledem na životní zkušenosti, včetně těch pedagogických. Jeho komentář zveřejnil portál Novinky.cz.

Na začátek autor uvádí, že když není kantor ve třídě, tak se moc neučí, takže když tam není student, jde o podobně negativní jev. Upozorňuje na to, že dokonce prudce rostoucí absence středoškolských studentů jsou jednou z nezanedbatelných příčin stagnace českého školství.

„No a teď máme stovky studentů, kteří v pátek nechodí do školy a chrání klima. Doba je tak pomatená, že pochybuju, že se nějaký třídní učitel či ředitel odváží je za to kázeňsky potrestat. Ale (pozor, nezpochybňuju právo se shromažďovat; právo blokovat dopravu už míň) každý by si přece měl rozhodnout (svobodně), zda chce studovat a být pak lékařem, právníkem nebo inženýrem, nebo chce být revolucionářem na plný úvazek jako Vladimír Iljič Lenin,“ argumentuje svůj názor Klaus ml. a zároveň varuje před negativními následky.

Dále se bývalý člen ODS vyslovuje k protestům ohledně justice. V této souvislosti připomíná, že premiér navrhl na post ministryně spravedlnosti Marii Benešovou a prezident ji jmenoval.

Klaus ml. nerozumí emocím protestujících, i když mu nová ministryně, coby bývalá členka ČSSD, není blízko ani politicky, ani odborně.

Politik zdůrazňuje, že v této věci jde přece o zcela ústavní krok.

„Babiš drtivě vyhrál volby, sestavil vládu (já hlasoval proti) – tak má právo vybírat ministry. Prezident Zeman vyhrál volby s převahou taky, a tak dle ústavy ministry jmenuje. Paní Benešová už jednou ministryní spravedlnosti byla, působila v úřednické vládě Jiřího Rusnoka. Spravedlnost se za její vlády moc nezlepšila, ani zas asi moc nezhoršila,“ vysvětluje svůj názor Klaus ml.

Dále přišla řada na úlohu médií. Zde se klade důraz na to, že jejich větší nadšení vyvolávají ti studenti, kteří chtějí chránit klima a oteplování.

Klaus ml. osobně souhlasí s tím, že je zapotřebí se chovat šetrně k přírodě. Přiznal, že třídí odpad, nebere si v supermarketu na vše igelity, pivo kupuje ve flaškách vratných, vodu pije z kohoutku doma, přednost dává českému a místnímu zboží, po Praze jezdí většinou metrem a tramvají.

Paradox spočívá v tom, že asi nejvíce při té větší demonstraci Klause mládežníci naštvali tím, jaký nepořádek po sobě zanechali na náměstí a u odpadkových košů. Navíc to vesměs byly obaly z nadnárodních globálních řetězců.