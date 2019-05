Italský žurnalista odhalil široké podrobnosti svého zadržení v Praze

Pane Claudio, mohl byste Sputniku odpovědět na následující dotazy ohledně incidentu na náměstí Míru 1. května 2019 v Praze? Jak to celé začalo? Co se stalo pak?

Jako každý rok jsem přijel z Itálie, abych se účastnil prvomájové akce pořádané KSČM. Dělávám to jak z přesvěcení – neboť ctím tento svátek –, tak i proto, že jsem novinář a potřebuji posílat do Itálie zprávy o prvomájových oslavách v ČR. Takže jsem stál kousíček od pódia, kde se střídali různí řečníci (KSČM, pozn.). Vedle mne byla starší paní, jež držela balónek s nápisem KSČM. Najednou přišel mladík, který zapíchl cigaretu do balónku, ten vybuchl paní přímo do obličeje. Kluk se stáhl, paní se jej pokusila kousíček sledovat, tím se ale dostala mezi další provokatéry. Nastala pro ni nebezpečná situace. Hned jsem paní přispěchal na pomoc. Dvakrát jsem nakopl mladíka, abych ho vytlačil dál, a tím ochránil tu paní. Mladík po mně mrštil láhev piva, již měl v ruce (viděl jsem láhev z fotek). Všemu tomuto byli přítomni policisté z „nekonfliktního“ týmu. Neučinili však nic. Celou provokaci umožnili a de facto i podpořili. Nakonec jsem se začlenil mezi ostatní dav. Mělo to mít ale pokračování.

Také mělo, povídejte.

Asi za půl hodiny prvomájová akce skončila. Většina lidí už byla pryč. Zůstal jsem na místě, abych se bavil s dcerou a kamarády. Najednou přišel policajt v uniformě a v doprovodu asi dalších dvaceti lidí. Mezi nimi byli policisté v civilu, novináři a fotoreportéři.

Jeden z těch „v civilu“ řekl, že mi potřebuje něco sdělit a že je třeba, abych s ním poodešel stranou.

Šel jste?

Samozřejmě jsem mu odpověděl, že pokud pro mě něco má, může to rovnou říci, není přece třeba kvůli tomu kdovíkam chodit… Poté mne ale násilně, krutě a zcela nelegálně sebrali, aby mě ostentativně vodili po celém náměstí (reportér Sputniku na videu v minulém článku zachytil, jak policisté vedou Claudia B., jak mění směr trasy k policejnímu autu, tzn. chodí sem a tam, pozn.). Dělali to pro radost fotoreportérů a diváků… Pak mě drželi před policejním autem, tlačili mě hrubě hlavou na zem, svázali mi ruce za zády. Dovezli mne na policejní stanici na Praze 3.

Jaký přestupek se Vám přičítá?

Že jsem prý neuposlechl veřejného činitele. Takto mi to ústně sdělili. Ale zajímavé je, že druhý den už používali úplně jiný argument. Italská ambasáda si totiž vyžádala od české strany vysvětlení. A tak si na mě vymysleli, že se nacházím v ČR nelegálně, neboť jsem prý byl prohlášen za nežádoucí osobu, což není vůbec pravda. Proto jsem byl tedy zadržen a dovezen na policejní stanici. Uvidíme, co si vymyslí dále.

Bylo to tedy jinak, než jak píše mainstream?

Ano, bylo to úplně jinak. Domnívám se, že se jednalo o předem promyšlenou a zorganizovanou provokaci.

Jak jste se cítil, když si pro Vás šla policie?

Zpočátku mě to překvapilo, měl jsem dojem, že se jedná jen o omyl a že se to dá hned řešit. Až když proti mně použili násilí (donucovacího prostředku), bylo mi zřejmé, oč tu skutečně jde.

Jak s Vámi zacházeli na vyšetřovně?

Zaprvé se mě zeptali, kde mám ten pepřový sprej. „Jaký pepřový sprej?“ opáčil jsem, „co to má zas znamenat? To myslíte vážně?" Řekli mi, že jsem se dopustil trestního činu ublížení na zdraví druhé osobě tím, se jsem mladíkovi stříkl slzotvornou látku do očí. Nic samozřejmě nenašli ani v mém batohu, ani v kapse. V té chvíli jsem nechápal, proč si něco tak odporného vůbec vymýšlí. Po několika hodinách, když jsem četl o celém tom zinscenovaném divadýlku, se mi všechno spojilo do logického obrazu. Ze zpráv totiž vysvítalo, „jak bylo mladíkovi zle“, že dokonce „potřeboval lékařskou pomoc“. (Sputnik v minulém článku zachytil odcházejícího mladíka, údajně postiženého – red.)

Co na to Váš právník?

Policisté sepsali protokol o mém zadržení. Uvedli mimo jiné, že u mě nenašli žádné zbraně. Přítomnost advokáta byla v tomto případě moc důležitá. Advokát trval na tom, aby policisté zaprotokolovali, že se žádný pepřový sprej, jímž jsem prý měl útočit, u mě nenašel.

Cítíte-li se nevinen, budete se domáhat kompenzace?

Samozřejmě, budu trvat na oficiální a veřejné omluvě, neboť došlo k urážce mého jména i mojí cti. V tomto smyslu jsem postižen jako občan i novinář. Omluvu budu vyžadovat nejen po veřejných institucích, ale i po těch novinách (mám na mysli třeba MF DNES), kdo zpochybnil všechny principy solidní novinařiny, když přispěli k rozšíření špinavých lží, když své výmysly ani nedementovali poté, co pravda vyšla najevo. Všichni zmínění znemožnili konzumentům zpravodajství získat pravdivé informace. Zprofanovali své vlastní i moje povolání.

Jak si událost vysvětlujete?

Vysvětluji si to za prvé tím, že jsem poctivý a nezávislý novinář. Snažím se psát pravdivě o dění v ČR. Píšu i o hrubém antikomunismu, o diskriminaci „nepohodlných“ lidí, i o pokusech přepisovat dějiny. Informuji také o akcích českých komunistů, což žádný jiný novinář u nás [v Itálii] nedělá. Tohle se asi znelíbilo.

Domníváte se, že jste se stal terčem provokace?

Ano, bohužel. Očekávám další takové provokace a různá diskriminační opatření. Na některá již v minulosti došlo. Lze čekat další.

Byl jste nějak konfrontován s údajně postiženým mladíkem?

Ne, nebyl. Kromě mě nebyl žádný jiný postižený. Postižený jsem byl já, a to zvůlí policie.

Co byste rád celkově vzkázal, váš nezávislý komentář k celé události prosím.

To, co se dělo, ještě více ukazuje, že je demokracie smrtelně ohrožena. Samozřejmě je to věc, která se netýká pouze ČR. Za vším hledejme světový neoliberalismus, který už nemůže postupovat dál, aniž by neomezoval občanské a politické svobody. Dělává se to s pomocí stále sofistikovanějších metod, není k tomu již potřeba [vždy] používat otevřený fašismus, který známe z minulosti. Dneska společnost dokáže ovládat vědomí lidí napřímo. Dnes se používají velmi chytré metody působení. Jednu z nich jste viděli při mém zadržení.

To, co udělali Assangeovi, má sloužit jako varování všem ostatním disidentům. Můj dojem je, že v prosazení těch sofistikovaných metod jsou v ČR (i v dalších postsocialistických státech) oproti západní Evropě dokonce ještě dále. V Praze existují totiž agentury, které mají za úkol získat živly jako bezdomovci, narkomani, opilci, atd., kteří jsou za pár korunek ochotni udělat cokoliv. Tyto živly jsou zatím používány pro různé antikomunistické provokace, jak tomu bylo při prvomájových oslavách. Ale zítra můžou byt infiltrováni do davu při případných sociálních protestech: úkolem je vyvolávat zmatek, páchat činy, za které by pak byli obviněni míroví demonstranti.

Děkujeme za rozhovor.

