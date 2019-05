Nejen Rudoarmějci. Ovčáček názorně poděkoval osvoboditelům Československa. Debaty na sebe nenechali dlouho čekat

Například tiskový mluvčí prezidenta ČR Miloše Zemana Jiří Ovčáček se rozhodl na svém Facebooku zveřejnit stručný příspěvek, v němž připomíná o vděčnosti osvoboditelům země.

A dodal k tomu obsahový obrázek, kde je vidět mapu českých zemí s uvedenými daty osvobození spojeneckými vojsky. Převážně jde o zásluhy armády SSSR, nicméně tam nechybí ani označení některých měst, kde byli Američané.

Na tento příspěvek bouřlivě zareagovala spousta komentujících.

Někteří se neváhali a přišli i s odvážným doporučením pro prezidentova tiskového mluvčího.

Mira Gajak: „Co se takhle doučit historii, pane mluvčí?”

Někteří připomněli tu cenu, kterou zaplatila Rudá armáda za osvobození Československa.

Marcela Včelička Kovářová: „Vzpomínám a děkuji. 144 000 ruských vojáků položilo život za osvobození Československa. Nebyla bych tu.”

Tento názor uživatelky Facebooku podpořili i další. A to i s ohledem na různé vnímání válečné situace na západě Čech, dokonce s uvedením odkazu.

Janka Šťastná: „Ano, nebýt SSSR, tak už tu nejsme. Ani s tou Plzní, to není tak, jak se nás snaží přesvědčit.“

Nechyběli ani tací, kteří jsou spíše na cestě přehodnocení dějin. Navíc se odvážili na porovnání komunismu a nacismu.

Vojtěch Havlíček: „Taky bychom neměli zapomenout na to, že Rusové nás většinově osvobodili prostě proto, že si to tak vydupali v rámci svého honu za novými územími, a zatímco se Rudá armáda valila Polskem do Berlína a nás si nechali až na potom, Američané v Rakousku byli zastaveni a bývali by nás mohli osvobodit mnohem dříve. Taky bych rád osvěžil fakt, že komunismus sice v ČSR (ale ne v globálním měřítku) zabil méně lidí než nacisté, zemi jako takovou zničil mnohonásobně víc - proč asi taky v Rakousku je 4x vyšší průměrná mzda, když jsme po staletí byli naprosto srovnatelné země, hm?“