Babiš: Dvojí kvalitu potravin lze řešit až po volbách

Jak uvádí portál Parlamentní listy, právě Miroslav Toman připravil novelu zákona, která by zakazovala uvádět na český trh potraviny s totožným označením jako v jiném členském státě Evropské unie, ale s odlišným složením.

V této souvislosti Andrej Babiš na tiskové konferenci oznámil, že novelizace bude počítat s tím, že pokud řetězce prodávají stejné zboží ve stejném obalu, jenž se vyskytuje i v jiném členském státě, musí tam být stejná kvalita.

Dodal, že pokud ta kvalita bude jiná, tak by zboží mělo být odlišeno obalem.

© AP Photo / Francisco Seco Jourová: V ČR spotřebitelé dvojí kvalitu potravin vnímají jako křivdu. Zákaz je na cestě

Jako příklad uvedl majonézu ve Španělsku, která sice má stejný obal jako majonéza v ČR, ale obsah složení té majonézy je úplně jiný, protože je tam úplně jiný olej nebo obsah z hlediska cukru nebo glukózy.

Babiš však upozornil na to, že se momentálně problém vyřešit nedá.

„Abychom donutili producenty, aby vyráběli stejnou kvalitu, aspoň tedy v Evropě, není v této chvíli v našich silách a musíme to řešit po evropských volbách, až bude nový Evropský parlament a Evropská komise a znovu se snažit vyřešit problém tím, že se bude všude vyrábět stejná kvalita,“ podotkl český premiér.

Ve prospěch objektivity nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dodal, že zboží, které české řetězce prodávají, není paušálně horší kvality. Zmínil ananas ve vlastní šťávě, prodávaný v Německu, který se v Česku prodává v sirupu a byl označen jako kvalitnější výrobek

Na závěr Babiš dodal, že pokud by se skutečně ukázalo, že distributoři a řetězce v ČR nemají možnost si de facto koupit jinou kvalitu odlišenou obalem, tak potom by to byla velmi závažná situace.

Podle jeho slov, v takovém případě bude zapotřebí se obrátit na Evropskou komisi, aby posoudila, zdali nedochází k narušení vnitřního trhu EU.