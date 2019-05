„Za deset let jsme dosáhli v řadě oblastí pokroku.“ Uvedl Petříček na schůzce v Bratislavě

V Bratislavě se dnes setkali ministři zahraničí Visegrádské skupiny a Východního partnerství, schůzky se účastnili i zástupci Evropské komise. Hlavním tématem ministrů byla budoucnost zemí Východního partnerství, zástupci členských států také shrnuli, čeho se za posledních deset let projektu podařilo dosáhnout.

„Měli jsme čtyři okruhy témat – budoucnost Východního partnerství, mezilidské kontakty, regionální bezpečnost a ekonomickou spolupráci, včetně energetiky,“ uvedl slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák. Dodal také, že všichni zúčastnění dorazili s konkrétními návrhy, které byly užitečné i pro zástupce Evropské komise.

Miroslav Lajčák, rumunský ministr Teodor Melescanu a evropský komisař pro rozšiřování Johannes Hahn okomentovali, že schůzka byla konstruktivní, užitečná a intenzivní. Podle slovenského ministra zahraničí jsou Slovensko, Česko, Polsko a Maďarsko silnými advokáty zemí Východního partnerství.

„Naše prosperita a bezpečnost závisí i na těchto státech, máme s nimi společnou hranici. Prochází procesem reforem a transformace, která je podobná tomu, čím jsme si prošli i my,“ uvedl Lajčák.

Schůzka proběhla týden předtím, než se s ministry Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Moldavska a Ukrajiny setkají v Bruselu zástupce diplomacií EU.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že za deset let došlo k pokroku v řadě oblastí. Navíc je podle něj pro ČR Východní partnerství jednou ze zahraničně-politických priorit.

„Východní partnerství přispělo k tomu, že jsme za deset let dosáhli v řadě oblastí pokroku, například v oblasti mezilidských kontaktů. Otevřela se celá řada příležitostí pro spolupráci, například mezi výzkumníky a vědci. Zároveň si myslíme, že dalších deset let nabízí nové příležitosti k prohloubení spolupráce například v oblasti dopravní infrastruktury. Pro Českou republiku je Východní partnerství jednou ze zahraničně-politických priorit. Všechny tyto země mají právo si rozhodovat o své budoucnosti a Evropská unie by měla být připravena spolupracovat hlouběji s těmi, kteří se tak rozhodnou,“ uvedl český ministr.

Východní partnerství je projekt Evropské unie v rámci evropské politiky sousedství. Cílem projektu je těsnější spolupráce EU se šesti státy východní Evropy a Kavkazu – Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Ukrajina, Arménie, Ázerbájdžán.