6. 5. Staromák křičel sametová hesla: „Nejsme děti! Už je to tady.“ Terčem byli Babiš a Benešová

„Nesmíme být otroci. Dvacetiletí první republiky bylo jen demokratické nadechnutí. Byli jsme pasováni do role otroků. Přispěla k tomu ruská okupace. […] Masaryk říkával, že spravedlnost je matematikou humanismu. […] Ideál nám překazili krysaři z Moskvy. […] 2/3 spoluobčanů neunesou svobodu. V politicích vidí Bohem dosazené monarchy. Musíme bojovat s většinovým názorem.“ (Radkin Honzák)

„Babiš ukradl Trumpovi nápis na čepici, ukradl slogan Silné Česko. A lidé s názorem? Ti jsou ukradení zase jemu!“ (Martin Kupka, místopředseda ODS, starosta Líbeznic)

„Budeme hlídat každý krok Marie Benešové. Nedopustíme, aby poté, co Babiš ovládl média, ona ovládla justici!“ (Jakub Michálek, pirát)

7 pojistek, 7 politiků, (7 západů?) …

Hnutí „Milion chvilek“ se neustále zdokonaluje. Jestliže na minulém happeningu nevystupovali politici, pak nyní přišlo řečnit 7 z nich. Organizátoři také z tribuny oznámili, že dle údajů policie se nyní mělo dostavit 4krát více lidí než posledně (zněly i skromnější odhady). Pořadatelé vsadili na magicky působící „sedmičku“ – sedm politiků na tribuně, 7 deklarovaných pojistek nedotknutelnosti české justice. Na mysli přímo tane český obrat „zamknout na sedm západů (zámků)“. Sedmička zkrátka evokuje jistou alegorii. Za sedmi zámky lze a) schovat do bezpečí nedotknutelnost české justice, b) můžeme tam posadit za katr tzv. „justiční mafii“, před níž naopak varovala Marie Benešová. Demonstranti z 6. 5. měli jistě na mysli variantu a).

Než se podíváme blíže na to, co znělo Staromákem. Chceme zkraje říci, že jeden tábor v ČR hovoří o tom, že korupce a organizovaný zločin prorostly do státní správy (známý výrok Marie Benešové o „justiční mafii“), zatímco druhý tábor, reprezentovaný nyní Staroměstským náměstím, mluví o tom, že nejvyšší státní zástupce, soudci a konečně i ministr spravedlnosti musí být dostatečně nezávislí a chráněni zákonem. V ČR se očividně změnilo to, že je opět třeba organizovaně chodit do ulic. Pondělní demonstranti oprášili také některá sametová hesla. Pamětníci mohli zažít určité déjà vu (Jiří Pospíšil z TOP 09 připustil, že „je dojat“ srocením lidí), když atmosféru pročísla již notoricky známá skandování: „Nejsme [žádné] děti! […] Už je to tady!”

Radkin Honzák promluvil jako mystik. Odsoudil konzumní společnost bažící po bohatství. Zřetelně tím narážel na podnikatelskou konjunkturu Andreje Babiše. Honzák si také vypůjčil heslo Václava Havla o pravdě a lásce…

Radkin Honzák, český psychiatr, vysokoškolský pedagog a publicista, z tribuny prohlásil, že „musíme kultivovat osobnosti, morálku a spiritualitu“. Současný stav je dle něj takový, že „si něco jiného myslíme, něco jiného říkáme, něco jiného děláme, něco jiného chceme, něco jiného potřebujeme. Tyto věci by se neměly rozbíhat, abychom byli zdraví a v pohodě“.

Honzák přišel s příměrem někdejší legendární londýnské mlhy (správně mělo být smogu). Lidem bylo sděleno, že „mlha může za deficit vitaminu D“. To způsobilo epidemii křivice, jíž se říkalo anglická nemoc. Teď trpíme morální křivicí. Musíme se upnout na pravdu a lásku. Psycholog nicméně vytáhl ještě těžší kalibr, když připomněl, kterak Mojžíš po 40 let vodil Izraelity po poušti. Dělal to proto, aby z nich setřásl poslední stopy otroctví. Máme na setřesení otroctví ještě 10 let… (od sametové revoluce v roce 1989 uplynulo 30 let, pozn.). Honzák svou řeč gradoval sdělením, že nejtrapnější je otroctví ducha. Citoval Zygmunta Baumana, resp. jeho výrok o tom, že žijeme v tekuté době, kde nic nedrží tvar… Pak přišel s podobenstvím o jehněti a vlku: „Má-li jehně večeřet s vlkem, musí mít revolver!“ Vzápětí se zaklekl slova „revolver“, takže svůj výrok zjemnil ujištěním, že „nechceme mít revolver“. Aby trochu korigoval sílu sdělení, citoval známého herce Jiřího Sováka: „Voly z nás můžete dělat, ale délku rohů si budeme určovat sami!“

„Nejsme žádné děti! Už je to tady!“ (skandovalo Staroměstské náměstí)

Promluvila i Tereza Kryštofová, mluvčí protikorupční iniciativy Rekonstrukce státu. Hovořila o tom, že „den poté, co policie obvinila Andreje Babiše, došlo na výměnu státního zástupce“. Kryštofová negativně komentovala snahu Marie Benešové zeštíhlit justici státu. „Je třeba zabránit tomu, aby premiér se svou vládou mohli odvolávat nejvyššího státního zástupce, […] nyní by se nám nečinnost mohla vymstít […]. Dokážeme Marii Benešové, že nejsme děti, že dokážeme od sebe oddělit soudce a nejvyššího státního zástupce […]. Nečekejme se založenýma rukama. Trvejme na tom, aby vláda splnila naše podmínky.“ V této fázi demonstrace dav skandoval: „Nejsme děti, už je to tady!“ Kryštofová horovala za to, aby byla výběrová řízení transparentní a ze zákona nebylo možné jen tak odvolat nejvyššího státního zástupce.

„Nechceme politiky, kteří chtějí diktovat soudcům!“ (Jakub Michálek, pirát)

Mezi sedmičkou politiků mluvil Martin Kupka (ODS). I on si přisadil na konto toho, že ekonomika sama o sobě z ČR silný stát neučiní. „Důležitá je úcta k druhým. Marie Benešová si nás neváží [když z nás dělá děti (viz výše, pozn.)]. Děkujeme, že jste přišli, dávejte dál najevo svůj názor!“ prohlásil.

Místopředseda pirátů Jakub Michálek kritizoval Miloše Zemana za jeho lednovou snahu zasahovat do činnosti soudců Maxy a Šimíčka. Ceskenoviny.cz: „Zeman pochválil ministra Kněžínka za to, že zbavil taláru libereckého soudce Vladimíra Maxu.“ Týdeník Respekt napsal, že „prezidentův kancléř Mynář opakovaně kontaktoval soudce (také Vojtěch Šimíčka) ve věcech, které se dotýkají Hradu a prezidenta“. Michálek nakonec podotkl, že Benešová zastavila stíhání firmy Agrofert společnosti AGROTEC a. s. „Jak máme vědět, že se něco takového nebude opakovat? Co předvádí Andrej Babiš, to směřuje k dalšímu ovlivňování! […] Budeme hlídat každý krok Marie Benešové. Nedopustíme, aby poté, co Babiš ovládl média, ona ovládla justici!“

Petra Dolínka z ČSSD dav na Staromáku málem vypískal za to, že přišel „poučovat“, ačkoli je ČSSD ve vládní koalici s ANO Andreje Babiše. Pořadatelé žádali, aby Dolínkovi bylo umožněno říci, co má na srdci…

© AFP 2019 / Michal Cizek Na Staroměstském náměstí se znovu protestovalo. Lidé nejsou spokojeni s nástupem Benešové

Dolínkovi přeskakoval hlas. Sám místy umlkal, když se snažil zjistit, zda jej dav přehluší či ho přece jen nechá mluvit. Řekl velmi zajímavou tezi: „Je sice pravda, že jsme ve vládě s Andrejem Babišem, nebudeme tam ale za každou cenu!“ Na to dav reagoval slovy: „No jo [to určitě]!” Dolínek ještě rychle řekl: „Nepodpoříme někoho, kdo by chtěl monopolizovat justici! […] Vláda nemá sestávat z fanoušků Miloše Zemana!“ Poté i on poděkoval a úlevně zamířil pryč z tribuny.

Jan Čižinský označil hnutí ANO Andreje Babiše za extremisty…

Člen poslaneckého klubu KDU–ČSL Jan Čižinský hovořil k lidem jako k „milým sousedům“. Dle něj „musí skončit doba, kdy o nás rozhodují marketingoví poradci a kdy členství v KSČ či kolaborace s STB nepředstavují kritérium volitelnosti (lidé své reprezentanty v politice nelustrují, pozn.). […] Babišovo heslo – Bude líp – se nekoná […] Každý kraj, kde vládne KSČM či ANO a další extrémisté, dokazuje, že změna je možná!“

Jiří Pospíšil (TOP 09): „Právní stát je jako kyslík. Když ho máme, tak ho nepostrádáme. Když není, nastává tragédie!“ Pospíšil řekl, že již minimálně 5 let leží v šuplíku návrh zákona o posílení pozice soudců. Návrh zákona však v roce 2013 brzdila právě Marie Benešová. Byla tehdy ministryní Rusnokovy vlády. Od těch dob jsme měli 5 ministrů spravedlnosti za ANO. Ani jeden v této věci nic neudělal…

Závěrem na akci ještě zaznělo, že pokud nebudeme občansky uvědomělí, budeme patřit na východ! Padla i obava, že si „zítra přečteme“, že „jsme se vám sem vecpali na Staroměstské náměstí, abychom zde agitovali, je to však malinko jinak!“

Za sebe dodávám, že to, jak moc je vše jinak, možná uvidíme za týden a v dalších týdnech. Vývoj situace budeme sledovat. Jinak je zajímavé, že hnutí Milion chvilek odrazuje novináře od určitého typu titulků tím, že jim rovnou titulky samo řekne, tím představitelům sedmé velmoci „bere vítr z plachet“.

