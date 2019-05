„Nejvíc se mi na Praze líbilo, když sem ji mohla opustit.“ Američanka promluvila o těžkém životě v Česku

Caitlin napsala v článku, že přijela do Prahy hlavně proto, že nepotřebovala vízum. Jelikož je její přítel Španěl a ona Američanka, hledali vhodné místo, kde by mohli společně legálně žít. Nakonec se rozhodli pro Prahu a přestěhovali se tam v červenci 2016. Do té doby navštěvovala hlavní město Česka pouze jako turistka.

Konkrétně Prahu si vybrali hlavně kvůli velkému počtu pracovních nabídek pro cizince.

Co se týče diskriminace, konkrétně s ní se sice nesetkali, Češi se jim však někdy zdáli „nepřátelští“ vůči cizncům.

„Nevím, jestli se to dá nazvat diskriminace, ale setkala jsem se s určitým nepřátelstvím. Češi jsou docela chladní, ale když ví, že v Česku začnete žít, jsou v pohodě. Vzpomínám si, jak jsem přišla s přítelem do malého krámku, abych si koupila lístek na autobus, ale ještě než jsme otevřeli ústa, žena za pultem se na nás jen podívala a řekla ‚ne‘,“ promluvila o své zkušenosti Caitlin.

Co se týče angličtiny, velmi rychle si všimli, že výuka zde probíhá jinak, než v jiných zemích.

„Rychle jsem zjistila, že svět výuky angličtiny v Praze je velmi odlišný od toho, co jsem zažila v Sydney a ve Vietnamu. Učitelé byli nedostatečně kvalifikovaní a neměli zkušenosti v konverzaci,“ všimla si.

Promluvila o místech, které se jí v Praze líbí.

„Líbila se mi architektura města. Není pochyb o tom, že Praha je krásné město. Má orloj, staré náměstí, zámek a kostely všude možně. Je fantastické, že všechny historické objekty, které se zde nacházejí, se dochovaly do naší doby,“ obdivuje město Caitlin.

Co se týče negativních věcí, nelíbilo se jí hlavně počasí.

„Zima! A to, že víno je tak drahé. Také jsem přibrala kvůli pivu, které jsem pořád pila! Navíc je Praha docela drahé město na žití. Je levné, pokud přijíždíte s dolary nebo eury, ale náklady na život jsou vysoké.“

Velice překvapivě Caitlin okomentovala svou oblíbenou aktivitu v Praze.

„Moje nejoblíbenější aktivita v Praze byla utéct. Mám ráda periferii. Na jihu Prahy je malá vesnice, která je technicky ještě v Praze, jmenuje se Radotín. Nachází se podél vlakové trati, pouhých 8 minut od města a je to rozkošná,“ uvedla.

Co se týče známých, setkávala se spíše s cizinci než s místními.

„Setkala jsem se s několika českými ženami, které byly v pohodě, ale ani s jednou sem se příliš nesblížila,“ dodala.

Caitlin vyrostla ve Vermontu, USA a studovala na univerzitě v Marylandu. Tehdy získala certifikát CELTA a vyučovala angličtinu jako druhý jazyk. Díky tomu pracovala v Irsku, Maroku, Vietnamu, Austrálii a České republice.