Důvěřivý Nedvěd a jeho sexy Nicole: dočká se modelka svatby? (FOTO)

Generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd promluvil o svém vztahu s krásnou Nicole pro portál VipSport. Co si myslí o sexy fotkách své mladé partnerky a chystá se už svatba?

Modelka Nicole je skoro dvakrát mladší, ale to nebrání tomu, aby se pár miloval už dva roky. Téma odvážných fotografií na sociálních sítích dívky Nedvěda zřejmě vůbec nezajímá.

„Nic jsem jí nezakázal, v tomhle směru jí dávám naprostou volnost,“ řekl.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicole Volfová (@nicolevolfova) 10 Фев 2019 в 3:33 PST

„Já jsem o generaci někde jinde, já ty mladý lidi chápu, dnes se to posunulo úplně jinam. Tak to prostě je, takový je svět, tak ať si tam dělá, co chce...,“ říká hokejista smířlivě.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicole Volfová (@nicolevolfova) 6 Мар 2019 в 1:49 PST

Pár spolu žije v Miami a mnoho fanoušků je znepokojeno otázkou, kdy mladá kráska konečně dostane nabídku k sňatku, proto novinář tuto otázku položil Nedvědovi. „Zatím to nechte na nás,“ vzkazuje Petr pobaveně všem zvědavcům.