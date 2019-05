Prahou prošel Nesmrtelný pluk. Ze Staroměstské radnice aktivisté vyvěsili vlajku Ukrajiny

Pro národy SSSR znamenala 2. světová válka oběti téměř v každé rodině. Nesmrtelný pluk má pro současníky jediný vzkaz – „Nechceme další válku!“

V Česku žijící novinářka Natallia Sudlianková říká, co pro ni znamená Den vítězství a čím jsou pro ni vzpomínky na historii vlastní rodiny i země, odkud pochází…

Česká novinářka běloruského původu Natallia Sudlianková: „Vyrůstala jsem v tom (majíc povědomí o významu války). Bratr mé babičky si připsal jeden rok [věku], aby mohl jít na frontu [bojovat]. Zahynul v Polsku. Byl pohřben v malém městečku. Poté ve Varšavě. Nevěděli jsme o tom. Babička hledala bratrův hrob do konce svého života. Dostali jsme informaci o tom, kde je pochován, dva týdny po babiččině smrti. Pro nás pro celou rodinu je to… [nesmírné utrpení]. Babička to říkala mně, já to říkám svým dětem. Je to obrovské utrpení. Velmi to bolí. Nechceme žádnou válku.“

Irena Dzjubová, náčelnice oddílu kulturně folklorní služby Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, spolupořadatelka Nesmrtelného pluku i koncertu na Ovocném trhu v Praze, odpovídá Sputniku na otázku, jak dnešní den probíhá.

„Akce probíhá ve slavnostním duchu, vidíme, že lidé přinesli nejen portréty svých předků, ale i otevřená srdce. Mají touhu podělit se o příběhy svých rodin, které přinesly oběti, abychom mohli tento den vůbec slavit… Připomínáme si 74leté výročí osvobození. Nesmrtelný pluk se koná v Praze již 4. rokem. K pražským zastupitelům nemáme žádné výtky. Ohlásili jsme veřejné shromáždění. Děláme to jako obvykle. Vždy jsme zatím získali povolení. Další pomoc jsme od pražského Magistrátu hlavního města Prahy nežádali. Například o žádnou dotaci na dnešní akci jsme ani neprosili. Lidé si sami zhotovili plakáty. Trochu nás jen mrzí slabší informovanost v médiích o naší akci. Byli jsme o to aktivnější na sociální síti.

Jinak jsme se snažili, a to se netýká magistrátu, aby sem mohl vjet jeden veteránský automobil. Na korbě měl mít veterány 2. světové války. Většina z nich jsou účastníci bojů. Někteří mají bezmála 100 let. Díky nim máme tento svátek. Je pro mě smutné, že odpovědní činitelé neučinili výjimku, aby toto auto mohlo na chvíli vjet na pěší zónu. Bylo nám sděleno, že bychom překáželi. Naštěstí se nás tu sešlo odhadem asi 2 000 lidí. Jedno auto s veterány by byla kapka v moři (ale důležitá, pozn.). Tohle auto by zrovna určitě nepřekáželo.“

Záběry z Nesmrtelného pluku, který prošel Prahou 8. 5. 2019

Záběry z Nesmrtelného pluku, který prošel Prahou 8. 5. 2019

Záběry z Nesmrtelného pluku, který prošel Prahou 8. 5. 2019

Záběry z Nesmrtelného pluku, který prošel Prahou 8. 5. 2019

Letošní Nesmrtelný pluk odstartoval v 12.00 na Staroměstském náměstí v Praze. Opět se jej pokusili zastínit proukrajinští aktivisté. Na věži Staroměstské radnice se dokonce v jednu chvíli objevila velká ukrajinská vlajka. Proukrajinští aktivisté také rozvinuli velký transparent, na němž položili rovnítko mezi Hitlera a Stalina. Tím chtěli vyjádřit, že Nesmrtelný pluk oslavuje přisluhovače zla. Pražská policie oba tábory od sebe důsledně oddělila, nezdálo se však, že by hrozily takříkajíc prudší výměny názorů. Avšak ani proukrajinští aktivisté nemohou nic změnit na tom, že téměř každá sovětská rodina byla poznamenána válečnou tragédií, kdy ztratila někoho ze svých blízkých. Nebyl to lid SSSR, který by si do své doktríny napsal projekt vyhlazení ras, který by se držel ideologie nadřazené rasy nad ostatními. Tohle nikdy nebylo, proto klást rovnítko mezi Stalina a Hitlera není činem šťastným. Reportér Sputniku toto vysvětlení slyšel mezi lidmi průvodu, kteří takto reagovali na snahu ukrajinských aktivistů namítat tomu, aby se Nesmrtelný pluk v Praze konal.

Ve videu 3 námi oslovená účastnice průvodu vysvětluje dokonce, jak ruští a sovětští vojáci umírali na poloostrově Krym

Starší dáma ve videu 3 líčí, jak ruští vojáci v tzv. krymské kampani v 19. století umírali právě na Krymu, když o toto území bojovaly klíčové državy Evropy. Když pak došlo na 2. světovou válku, sovětští námořníci zde prosluli svou odvahou, jíž museli respektovat sami nacisté. Paní vysvětluje, proč je na vojenských hřbitovech Krymu tolik ruských příjmení. Jsou to jména vojáků, kteří zde za svou vlast bojovali po celé generace v různých stoletích.

4. ročník Nesmrtelného pluku prošel Celetnou ulicí. Tentokrát se účastnilo mnoho mladých lidí. Nakonec procesí zatočilo na Ovocný trh, kde se uskutečnil koncert. Jednou z písní, která zazněla v podání dětského pěveckého sboru z Ostravy, byla i v Česku určité generaci známá píseň, v jejímž refrénu se zpívá: –„Ať je vždy slunce, ať je vždy nebe, ať je vždy máma, ať jsem vždy já.“ Tato písnička si získala i svého posluchače v tehdejších západních zemích. Je po několik generací spojena mírovou politikou a celospolečenským apelem proti všem válkám. Kromě videí přinášíme i několik fotografií z dnešní akce.

Poznámka: Reportér Sputniku obdržel od tiskového mluvčího Magistrátu Hlavního města Prahy Tadeáše Provazníka informaci, že dnešní akce (tedy 8. 5. 2019) na oslavu výročí vítězství ve 2. světové válce mohly aspirovat na přidělení dotace. O dotaci však nikdo nepožádal. Koncert na Ovocném trhu v Praze nicméně probíhal pod záštitou představitele České republiky pana prezidenta Miloše Zemana. Než koncert začal, vybraní potomci vojáků se z pódia podělili o rodinné příběhy svých padlých, zraněných či ztracených rodinných příslušníků. Vše bylo značně emotivní a řada lidí neudržela slzy.

