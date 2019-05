Analytik Štefec: „Tváříme se, jako by se ‚rozuměla sama sebou‘ účast ČR v ‚misích NATO‘.“

„Politici nechtějí vidět růst rizika terorismu, války a chaosu, nechtějí vidět zoufalou křehkost našeho životního stylu s nesmyslnou dopravní infrastrukturou postavenou na silniční dopravě, jediným cvaknutím vypínače ‚eliminovatelným‘ systémem řízení dopravy, řízení státní správy a fungování bank, nemocnic nebo obchodů od stánků po hypermarkety,“ uvedl.

Ve svém příspěvku na Facebooku promluvil také o farizejství: „Jako farizeje si představíme pyšného, neupřímného pokrytce, který si hraje na něco, čím není. Farizejství bylo většinovým hnutím v židovské společnosti Ježíšových časů. Bylo typickým příkladem idealistického radikalizmu, který narazil na padlou lidskou přirozenost a vedl k alibistické snaze naoko naplnit literu zákona a ukrýt tak vlastní hříšnost,“ napsal.

V souvislosti s tím se Štefec domnívá, že právě toto slovo nejlépe vystihuje výroky českých politiků k členství ČR v NATO. „Tváření se, jako by se ‚rozuměla samo sebou‘ účast ČR v ‚misích NATO‘, tváří se, jako by členství v NATO přinášelo občanům ČR vyšší bezpečnost bez potřeby připravovat se na obranu vlastní země, tváří se, jako by bylo normální nesmyslné utrácení peněz za předražené výrobky zahraničních zbrojařských firem bez možnosti je nahradit v případě ztrát a tak dále a tak dále,“ říká.

„Jejich svévolný, pokřivený, a co hůře, amatérský výklad nejen příslušných zákonů ČR, ale i Ústavy, mezinárodního válečného práva, Charty OSN a dokonce i samotné Severoatlantické smlouvy je stále více a viditelněji v přímém rozporu s jejich zněním,“ dodává bezpečnostní analytik.

Uvádí také příklady: „ČR má závazky vůči NATO, spojenci nás ochrání, díky NATO potřebujeme daleko menší armádu, máme se dobře díky NATO, nebo, řečeno slovy Madlenky Albrightové, NATO není jen vojenskou aliancí. Je to politické spojenectví založené na demokratických hodnotách. Mluvíme o nutnosti investic 2 % do obrany, ale musíme být 100 % pro demokracii,“ napsal.

Domnívá se také, že někteří politikové využívají této situace.

„Své pokřivené vnímání zákonů a skutečnosti se pak tito lidé snaží povýšit nad zákon. Dokonce se ani neštítí za pomoci jiných zákonů likvidovat své oponenty, často za pouhé vyjádření nesouhlasu s jejich interpretací reality. Na zadek tak dostává nejen samotný právní stát, ale především bezpečnost nás, občanů ČR. Politici nechtějí vidět růst rizika terorismu, války a chaosu, nechtějí vidět zoufalou křehkost našeho životního stylu s nesmyslnou dopravní infrastrukturou postavenou na silniční dopravě, jediným cvaknutím vypínače ‚eliminovatelným‘ systémem řízení dopravy, řízení státní správy a fungování bank, nemocnic nebo obchodů od stánků po hypermarkety,“ varuje Jaroslav Štefec.

Podle něj je nezbytné, aby se situace změnila.

„Co ale vím naprosto jistě, je fakt, že tento stav musíme změnit. Dřív, než bude pozdě,“ dodává Štefec nakonec.