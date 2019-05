„74 let po válce se oficiálně uctívá masový vrah.“ Pražskou kavárnu vytočilo odhalení Stalinova pomníku v Rusku

Politický geograf UK FSV Praha, pedagog a publicista Michael Romancov na Twitteru zveřejnil příspěvek, v němž poukazuje na to, že byl v Rusku odhalen pomník J. V. Stalinovi. V této souvislosti tak nešetřil ostrými slovy.

„V Novosibirsku dnes odhalili pomník Stalinovi... 74 let po válce se oficiálně uctívá masový vrah. Proč nám stále není jasné, s jakou zemí máme co do činění?!?“ píše na Twitteru.

Jak je vidět, Romancovi se tato skutečnost vůbec nezamlouvala. A ani reakce na sociální síti na sebe nenechaly dlouho čekat. Někteří s jeho příspěvkem souhlasili, jiní naopak.

​„Technicky vzato je Stalin asi takový vrah, jako Bush,“ napsal jeden z uživatelů, aniž by svůj názor blíže rozvedl.

Někteří ale jízlivě poznamenali, že být samotným publicistou a pedagogem, tak by si na jeho místě s jménem Romancov moc nevyskakovali. Podle nich to totiž moc „ americky “ nezní…

Uvádí se, že památník J. V. Stalinovi byl odhalen ve čtvrtek v den 74. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce v Novosibirsku, a to za účasti starosty města Anatolije Lokotě. Podle starosty Novosibirsku nebylo rozhodnutí postavit pomník Stalinovi jeho nápadem, ale chtěli to lidé, kteří „požadují pravdu a spravedlnost“.

Již den předem odhalení památníku komentoval také mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, který uvedl, že Stalin je součástí ruské historie.