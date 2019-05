Čistá ropa z Ruska se do Česka dostane později, než se původně plánovalo, tvrdí odborník

Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr v pořadu Interview ČT24 uvedl, že by se čistá ropa z Ruské federace mohla dostat do rafinérie v České republice přibližně 20. až 22. května. Tedy pár dní po dříve avizovaném termínu. Informoval o tom portál ct24.cz.

Uvádí se, že se tak stane zhruba měsíc poté, co se objevily první informace o tom, že ropa proudící ropovodem Družba do Česka a dalších zemí je kontaminována. Bylo v ní objeveno nadměrné množství organického chloridu, proto byl přísun ropy z tohoto směru zastaven. To rafinerii Unipetrolu v Litvínově nutí k tomu, aby využívala ropu zapůjčenou ze státních rezerv Česka.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Putin: Škody pro Rusko jsou kvůli situaci s ropovodem Družba velmi závažné

Švagr také potvrdil, že původní termín 15. května nebude dodržen. Připustil, že by případně mohlo dojít i k posunutí nově stanovené lhůty, a to tehdy, pokud by zkoušky kvality čisté ropy nedopadly dobře.

Podle informací je v současné době čistá ropa v produktovodu na území Ukrajiny, přičemž se pohybuje rychlostí asi 4 km / hod. Ropa je přitom určena pro Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Ukrajinu či Německo.

Objednavatelem „české části“ ropy je společnost Unipetrol, ale přepravu v České republice zajišťuje podnik MERO (MEzinárodní ROpovody).

Již dříve bylo uvedeno, že rafinerie v Litvínově patřící petrochemickému holdingu Unipetrol, měla na konci dubna zásoby ropy asi jen na sedm dní. V souvislosti s tím vláda rozhodla, že společnosti potřebnou ropu zapůjčí Státní správa hmotných rezerv. Cílem takového kroku bylo, aby společnost dokázala pokrýt období do 17. května, než bude dodána čistá ropa. Podle Švagra první zápůjčka činila přes 100 tisíc tun. A v dalších dnech se má rozhodnout o další zápůjčce, která by měla pokrýt další termín.

© Sputnik / Vladimir Smirnov Rusko je připraveno dodávat ropu do Česka po železniční trati

Předseda Správy státních hmotných rezerv však zdůraznil, že navrácení ropy do zásobníků státních rezerv bude trvat i několik měsíců. Před současnou krizovou situací mělo Česko v rezervách zásoby ropy a ropných produktů (nafta, benzín, letecký petrolej) asi na 84 dnů. První zápůjčka již zmiňované společnosti však tyto zásoby snížila na 74 dnů.

Švagr uvedl, že kdyby vláda ropu rafinerii Unipetrolu nepropůjčila, pak by to byl problém. Na rafinerii totiž dle jeho slov nejsou vázáni jen odběratelé pohonných hmot, ale vyrábí se tam i další suroviny pro chemický a jiný průmysl. Uvádí se, že obdobně jako u nás postupovaly i státní rezervy v Polsku, na Slovensku nebo v Maďarsku.

Ropa proudí ze dvou směrů

Podle portálu se ropa do Česka zpravidla dopravuje ze dvou směrů. Z východu k nám teče z Ruska ropovodem Družba (Přátelství) a ze západu je to pak IKL (Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov) a ropovod TAL. Ten k nám dodává ropu z přístavu v Terstu.

Jediným přepravcem ropy do Česka je ale státní firma MERO, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL. Stejně tak je MERO nejvýznamnější firmou, která se stará o skladování nouzových strategických zásob ropy.