„Jsem pyšná, že jsem Češka a že máme v naší společnosti takový diamant.“ Kdo tak dojal Gabrielu Koukalovou?

Bývalá česká reprezentantka v biatlonu Gabriela Koukalová se na svém účtu na Facebooku podělila o zajímavý post. Ve svém příspěvku uvedla, že se jí rozhovor s českým hercem Zdeňkem Svěrákem líbil tak moc, že jí dokonce vehnal slzy do očí. Co ale českou krásku tak dojalo?

Česká sportovkyně se svěřila, že ji rozněžnil jeden z pořadů na ČT24, v němž se Svěrák objevil. Na Facebooku napsala:

„Musím se podělit o včerejší dojmy z pořadu, který jsem sledovala na ČT24. Jednalo se o Hyde Park s panem Zdeňkem Svěrákem. Za mě je to jeden z nejlepších rozhovorů, které jsem kdy viděla. Vzbudil ve mně neskutečně pozitivní pocity, ale i pocity morální zodpovědnosti za naše jednání a činy. Dokonce mi vehnal slzy do očí. Jsem pyšná, že jsem Češka a že mezi sebou máme v naší společnosti takový diamant, jako je právě pan Zdeněk Svěrák. Velmi ryzí, upřímný a inspirativní člověk. Smekám klobouk před ním‼️ A děkuji za nás za všechny.“

Na příspěvek Koukalové, k němuž připojila i odkaz na zmiňovaný rozhovor, okamžitě reagovali uživatelé sítě. A spousta z nich zastávala stejný názor jako ona.

„Taky jsem to včera sledovala. Mám pana Svěráka moc ráda s včera byl úžasný. Říkala jsem manželovi, ten by měl dělat prezidenta republiky, ale tam by tak slušný člověk, jako je on, nevydržel,“ myslí si jedna z uživatelek.

„Naplno souhlasím a musím si to pustit. Když jsem si s ním loni náhodně na ulici podal ruku, byl to jeden z nejlepších zážitků v životě. On je takové ztělesnění dobra, pokud je to u člověka možné,“ píše další.

Další komentující však s Koukalovou příliš nesouhlasili: „Já ho uznávám jako skvělého herce a režiséra, ale tam to končí!“ Někteří psali, že tomu sportovkyně doslova „nasadila korunu“, když napsala to, co napsala. „Tento diamant je hodně falešný. Nahoře lesk, uvnitř...idealista dle prostředí, ve kterém se nachází...,“ stojí v jednom z komentářů.

„Jako herec a režisér super, ale to je všechno. Kde vzal právo kritizovat prezidenta a premiéra, jen proto, že je slavný. Já chci taky, ale nemůžu, nejsem Svěrák nebo slavný. Za tohle by měli dostat aspoň 100 hodin veřejně prospěšné práce anebo 50 tisíc pokuty. Za to. že štvou lidi proti sobě, zneužívají toho, že jsou slavní,“ píše další.

A určitou dávku kritiky dokonce v komentářích sklidila i samotná Koukalová: „Herečka Koukalová a její seriál Na kom bych se zviditelnila…“