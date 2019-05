„Co konečně zkusit ten socialismus?“ Europoslankyně za KSČM Konečná zveřejnila karikaturu o tom, jak to chodí v EU

Místopředsedkyně KSČM a přední kandidátka ve volbách do EP v roce 2019 Kateřina Konečná dnes na svém facebookovém profilu zveřejnila zajímavou karikaturu o tom, jak řeší problémy Evropská unie.

„Tak takhle to zatím chodilo v EU a taky to podle toho vypadá... Nenechme to tak,“ napsala k obrázku politička.

Motto „Nenechme to tak“ je jedním ze sloganů Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) a Konečná je zároveň přední kandidátkou za komunisty v letošních květnových volbách do Evropského parlamentu.

Na obrázku je zobrazeno několik lidí sedících u stolu. Jeden z nich se ptá: „Evropská unie nefunguje, co budeme dělat?“ Dotyčný na tuto otázku dostává celkem tři odpovědi. První navrhuje zakázat brčka, druhý cenzuru internetu a třetí se ptá:

„Co konečně zkusit ten socialismus?“

A právě on najednou vypadne z okna ven.

Jednoho z uživatelů však zajímalo, jaké kroky by v tomto případě měly být učiněny a jaký by měl být postup. Na to Kateřina Konečná rozsáhle odpověděla:

„Prvotním krokem by mohlo být, že se EU začne o sociální otázky zajímat. Zatím byla příliš zahleděná do vytváření jednotného trhu, což se jim povedlo tak „skvěle“, že máme dvojí kvalitu potravin. Evropské instituce však nesmí být pod vlivem korporací (ukončení praxe tzv. Otocnych dveří) a musí existovat efektivní způsob, kterým se občané budou podílet na navrhování legislativy (např. ECI).

Pařížská dohoda o klimatu nemá být něco, co se snažíme obcházet, ale v čem naopak vidíme možnost vytvořit udržitelná pracovní místa. Průmyslová revoluce 4.0 nás postaví před zcela novou situaci, která bude žádat nová kreativní řešení. Bude odpovědí nepodmíněný základní příjem?

Pokud půjde EU současnou cestou, mnoho dobrého nás nečeká, jelikož jsou před námi obrovské výzvy, které buď ukotvi současný stav, který bude nahrávat korporacím a konzervativcům, nebo progresivnímu směřování Evropy.“

Kandidátka ve volbách do EP dříve prohlásila, že Češi o EU ztratili zájem. Svůj názor vyvětlila tím, že se čeští politici naučili všechno svádět na EU. Postavení státu v EU je dle ní totiž z velké části ovlivněna tím, že si tam „vůbec neumíme vybojovat jakoukoli pozici“. Dodala, že se „to“ v EU vyjednává například tři roky dopředu, nikoli na poslední chvíli, jak si dodnes myslí čeští politici. A právě tímto způsobem to zkrátka dle Konečné nefunguje.