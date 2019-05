„Jsme součástí velmoci, nemusíme se klanět Rusku.“ Ženíšek se opřel do Zemana a Klause

Kandidát do Evropského parlamentu za koalici STAN a TOP 09 Marek Ženíšek se na Twitteru pustil do bývalého prezidenta ČR Václava Klause a současné hlavy státy Miloše Zemana. Ze židle ho zvedl jejich pozitivní vztah k Rusku.

Ženíšek si nebral servítky a na sociální síti se podělil o všeříkající post, k němuž připojil i fotografii, na níž jsou zachyceni Zeman s Klausem.

„Přestaňme se tvářit, že jsme malá zemička na východě. Už 15 let jsme součástí EU – a jsme silní. Jsme součástí velmoci, nemusíme se klanět Rusku, přestože si to tito dva přejí,“ napsal.

Přestaňme se tvářit, že jsme malá zemička na východě. Už 15 let jsme součástí EU – a jsme silní. Jsme součástí velmoci, nemusíme se klanět Rusku, přestože si to tito dva přejí. pic.twitter.com/o6Nd4MIx5T — Marek Ženíšek (@zenisek_m) 10. května 2019

​Kandidát ve volbách do europarlamentu se tak snažil vyzdvihnout to, že je Česko již patnáct let členem Evropské unie. Kromě toho dal najevo, že se mu moc nelíbí pozice, kterou oba politici vůči Rusku zastávají.

A jeho slova, jak už to tak bývá, se neobešla bez komentáře. Pod příspěvkem se brzy objevily první reakce sledujících.

„Správně a taky se nemusíme klanět USA a Evropské unii!“ píše jeden z uživatelů Twitteru.

A připojil se k němu se svým názorem i další: „Je pravdou, že s naší trikolorou jsem tyhle pány nikdy neviděl! Dost zarážející, ale asi to o něčem vypovídá.“

Objevily se ale i nesouhlasné komentáře. Někteří se však pustili do Ženíška za to, že si chce jen „nabrat hlasy“.

„Pane Ženíšku, my máme paměť a moc dobře víme co je to klanění a součást velmoci. Vůbec bych si nedovolil říci, že jste hloupý, myslíte si opravdu, že vám takové drobné slovní fauly pomohou ke zvýšení preferencí? #zdravyrozum,“ stojí v jednom z komentářů.

Někteří pojali celou věc po svém a připojili do komentářů obrázek, který dle nich nejspíše mluví za vše.