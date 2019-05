Štětina chce v Evropském parlamentu prosazovat přijetí Ukrajiny do EU: „Bude to dlouhodobý proces, jako je Turecko.“

Volby do Evropského parlamentu se nezadržitelně blíží. Při této příležitosti realizoval portál ČT24 rozhovory s lídry kandidátek, jež se uchází o mandáty. O počty hlasů voličů bojuje také hnutí Evropa společně, přičemž v čele její kandidátky stojí europoslanec Jaromír Štětina. A právě on poskytl danému portálu rozhovor.

Štětina v rozhovoru uvádí, že pokud by se do EP dostal, bude se věnovat především zahraniční politice a branně-bezpečnostní politice. Jde tedy vlastně o to, o co se doposud zajímal.

„Já jsem místopředseda výboru pro obranu a bezpečnost, takže to tam dělám a dělám tam hlavně východní politiku, politiku Ruska vůči Evropě, a tím se chci zabývat i dál. Kdysi jsem byl asi deset let zpravodajem v Moskvě, takže jsem se tam naučil porozumět ruské politice. Hlavní cíl, který mám v bezpečnostní politice, je zabránit tomu, aby se jakékoliv násilí dotklo naší země,“ objasnil.

Dodal však, že toho rozhodně nechce docílit zavíráním hranic. Na mysli tak spíše má onu ruskou politiku vůči Evropské unii. Dle Štětiny totiž Rusko vede hybridní válku proti EU, konkrétně tedy válku informační.

„Vede těžký, dobře financovaný trolling a tomu já se chci věnovat a zabránit tomu. Cílem Ruské federace je rozložit Evropskou unii na prvočinitele, poněvadž je to velký politický, ekonomický i vojenský protivník,“ vysvětluje svůj pohled na věc.

Kandidát do EP však podotkl, že bezpečnost EU neohrožuje jen Rusko. Problémem je také nelegální migrace, proti které vystupuje.

„Tam je problém, že EU jasně říká, že chce vracet nelegální migranty, ale nemá kam. Poněvadž hlavní masa přichází z Afriky, zejména z Libye. A EU prostě ještě nezvládla svoji libyjskou politiku, poněvadž nedokázala dokončit občanskou válku v Libyi, takže tam v podstatě není s kým pořádně jednat,“ myslí si Štětina.

Mimo jiné se politik dotkl také možné reformy EU a prozradil, jak by si ji představoval on sám. Za prvé je dle něj zapotřebí po volbách vyměnit Federicu Mogheriniovou . Za důvod označil její politiku vůči Ruské federaci, která „je skutečně submisivní“ a dodal, že Mogheriniová /nechápe, že nebezpečí z Ruska Evropu ohrožují“.

„Další věc – já jsem eurofederalista a rád bych měl někdy v budoucnu Spojené státy evropské. Federace se opírá o tři základní prvky – společná měna, to znamená, že prosazuji já i Evropa společně co nejrychlejší přijetí eura. Potom je to společná zahraniční politika a společná obrana. Je to ovšem dlouhodobý proces,“ pokračoval ve svém výčtu.

V neposlední řadě by chtěl na EU změnit, to, aby se o nejdůležitějších bezpečnostních otázkách hlasovalo buď prostou, nebo nějakou jinou většinou. Tyto výše zmíněné věci považuje za stěžejní.

Štětina se ale také vyjádřil k případnému rozšiřování EU a uvedl, že on je pro. V této souvislosti byla zmíněna například Ukrajina . To politik okomentoval následovně:

„Ukrajina ano, ale to bude dlouhodobý proces, jako je Turecko. Dřív než Ukrajina teď přichází na řadu balkánské státy, včetně Srbska, které patří do EU.“

V neposlední řadě v rozhovoru zaznělo, co je možné udělat pro to, aby byla definitivně zakázána dvojí kvalita potravin. Dle Štětiny je zapotřebí změnit znění článku v deklaraci o nekalých praktikách, i když to bude trvat dlouho.