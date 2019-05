„Nejvíc ze všech to odskáče Německo a s ním naplno i my.“ Kalousek varoval před americkými cly na čínský dovoz

To, že se Kalouskovi nelíbí, že Trump nařídil zahájení procesu vedoucího k uvalení cel na téměř veškerý zbývající dovoz z Číny, dal politik jasně najevo.

„V tomto případě, bohužel neplatí přísloví, že „když se dva perou, třetí se směje“. Pokud k tomu dojde, nejvíc ze všech to odskáče Německo. A s ním naplno i my,“ napsal na sociální síti.

K danému příspěvku Kalousek připojil také odkaz na článek, který o clech pojednává.

V tomto případě, bohužel neplatí prísloví, že “když se dva perou, třetí se směje”. Pokud k tomu dojde, nejvíc ze všech to odskáče Německo. A s ním naplno i my. https://t.co/Qsn82DLFk0 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 11. května 2019

​

Pod tímto postem se ale začaly objevovat komentáře, v nichž se někteří ptají, proč to odskáče právě Německo . Jiní si jsou zase jistí tím, že tento plán Trumpovi neprojde.

„On mu to soud v USA shodí ze stolu. Nebylo by to poprvé,“ píše jeden z uživatelů.

Někteří lidé dokonce doporučili, aby si Spojené státy příště zvolili za prezidenta „někoho schopnějšího a chytřejšího“. Další komentující si zase stojí za tím, že jde o taktiku ze strany USA.

„Jestli to nebude klasická Trumpetská taktika. Nejdřív udělat humbuk a pak se domluvit,“ píší.

Našli se ale i jedinci, kteří stáli na straně USA. Podle nich tento krok Číně ukáže, „že si už s USA nemůže vytírat …, tak jak to dělá se zbytkem světa.“

Uvádí se, že dané americké opatření se má dotknout zboží, jehož roční hodnota dovozu činí zhruba 300 miliard amerických dolarů (6,9 bilionu korun). Daný návrh však musí být před oficiálním zavedením předložen veřejnosti ke konzultacím. Zatím je známo, že by nová cla měla činit 25 %. Vypadá to tedy, že obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem dále eskaluje.